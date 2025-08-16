Opinión
16 de agosto de 2025
86°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a mujer que habría agredido con dos cuchillos a su yerno en incidente en Río Grande

En medio del suceso, la mujer también resultó con una herida abierta en la cabeza, informó este sábado la Policía

16 de agosto de 2025 - 11:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por la Policía. (Carlos Giusti/Staff)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una mujer fue arrestada luego de que presuntamente agrediera a su yerno en medio de una discusión, en hechos ocurridos en la noche del viernes en la urbanización Río Grande Estates, en el mencionado municipio.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, policías municipales de Río Grande investigaron una agresión con un arma blanca, luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara a las autoridades sobre la situación.

Al llegar al lugar, los policías entrevistaron al perjudicado, quien alegó que sostuvo una discusión con su suegra, la cual lo agredió inicialmente con las manos en el rostro. Acto seguido, la mujer, presuntamente, tomó dos cuchillos y lo agredió en el brazo derecho, ocasionándole una laceración.

En medio del incidente, la mujer también resultó con una herida abierta en la cabeza.

Personal de Emergencias Médicas brindó asistencia a ambas partes, quienes rehusaron ser transportados a una institución hospitalaria.

Tras ser consultado el caso con el fiscal Eliezer Reyes, de la Fiscalía de Fajardo, este instruyó la detención de la mujer e ingreso en celda, en espera de la posible radicación de cargos criminales.

Ambas partes fueron citadas para el día de hoy en la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), para continuar con la pesquisa.

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadAgresiones
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
