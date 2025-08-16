Drogas, armas y $18,000 en efectivo: intervención policíaca en Caguas deja varios arrestados

Una orden de registro y allanamiento en las inmediaciones del residencial Juan Jiménez García, en la intersección de la calle Guánica con la calle 16, en Caguas, culminó con varios arrestados y la ocupación de $18,000 en efectivo, informó la Policía.

En la intervención, en la que participaron agentes de la División de Drogas de Caguas, así como la unidad canina, fue arrestado un hombre de 31 años que figura como presunto integrante de una organización criminal que opera en el complejo de vivienda pública.

En el lugar se ocuparon 72 bolsas de marihuana, 50 cápsulas de crack, 777 pastillas, siete envases de cocaína conocida como “tussi” y $18,593.08 en efectivo. Además, detrás del edificio 18 del mencionado residencial, se halló una pistola Smith & Wesson calibre 9mm, un cargador y 13 municiones.

En otro incidente, cerca de las 9:00 p.m., tras recibirse una llamada en el cuartel del distrito de Gurabo alertando sobre individuos armados en la vía pública del barrio Villa Alegre, agentes arrestaron cuatro personas de las edades de 17, 19, 20 y 21 años.

Como resultado de la intervención, se ocupó un rifle CBC calibre 5.56, tres cargadores, 41 municiones de rifle y pistola, así como diversas sustancias controladas: 23 cápsulas de crack, tres bolsas y 12 envases de marihuana, 16 bolsas de cocaína, siete bolsas de crack, 17 decks de heroína, 31 pastillas y $77 en efectivo.