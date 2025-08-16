Opinión
16 de agosto de 2025
86°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Drogas, armas y $18,000 en efectivo: intervención policíaca en Caguas deja varios arrestados

Entre los detenidos hay menores, confirmó el Negociado de la Policía

16 de agosto de 2025 - 9:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El dinero ocupado en una intervención policíaca en Caguas, informó la Policía. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una orden de registro y allanamiento en las inmediaciones del residencial Juan Jiménez García, en la intersección de la calle Guánica con la calle 16, en Caguas, culminó con varios arrestados y la ocupación de $18,000 en efectivo, informó la Policía.

RELACIONADAS

En la intervención, en la que participaron agentes de la División de Drogas de Caguas, así como la unidad canina, fue arrestado un hombre de 31 años que figura como presunto integrante de una organización criminal que opera en el complejo de vivienda pública.

En el lugar se ocuparon 72 bolsas de marihuana, 50 cápsulas de crack, 777 pastillas, siete envases de cocaína conocida como “tussi” y $18,593.08 en efectivo. Además, detrás del edificio 18 del mencionado residencial, se halló una pistola Smith & Wesson calibre 9mm, un cargador y 13 municiones.

En otro incidente, cerca de las 9:00 p.m., tras recibirse una llamada en el cuartel del distrito de Gurabo alertando sobre individuos armados en la vía pública del barrio Villa Alegre, agentes arrestaron cuatro personas de las edades de 17, 19, 20 y 21 años.

Como resultado de la intervención, se ocupó un rifle CBC calibre 5.56, tres cargadores, 41 municiones de rifle y pistola, así como diversas sustancias controladas: 23 cápsulas de crack, tres bolsas y 12 envases de marihuana, 16 bolsas de cocaína, siete bolsas de crack, 17 decks de heroína, 31 pastillas y $77 en efectivo.

Los casos serán consultados hoy con la Fiscalía de Caguas y el Procurador de Menores para la posible radicación de cargos correspondientes.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
