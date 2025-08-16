Asesinan a un joven de 20 años en Vega Baja

Un joven fue asesinado a eso de las 7:47 p.m. del viernes en el sector La Arena, del barrio Almirante Sur, en el municipio de Vega Baja, informó la Policía.

Según la información preliminar provista por la Policía a El Nuevo Día, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el crimen.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre que presentaba varias heridas de bala. El occiso fue identificado como Yaniel Oscar Adorno González, de 20 años, residente en Vega Baja.

La Policía confirmó que a un lado del cuerpo se encontró una motora roja KYMCO USA Grand Vista, del 2009, que fue ocupada como parte de la investigación.

Además, en la escena se ocuparon múltiples casquillos de diferentes calibres, indicó la Uniformada.

El occiso no contaba con expediente criminal.