Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
16 de agosto de 2025
87°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un joven de 20 años en Vega Baja

El occiso fue identificado como Yaniel Oscar Adorno González, confirmó la Policía

16 de agosto de 2025 - 10:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Cuerpo de Investigación Criminal asumió la pesquisa. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un joven fue asesinado a eso de las 7:47 p.m. del viernes en el sector La Arena, del barrio Almirante Sur, en el municipio de Vega Baja, informó la Policía.

RELACIONADAS

Según la información preliminar provista por la Policía a El Nuevo Día, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el crimen.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre que presentaba varias heridas de bala. El occiso fue identificado como Yaniel Oscar Adorno González, de 20 años, residente en Vega Baja.

La Policía confirmó que a un lado del cuerpo se encontró una motora roja KYMCO USA Grand Vista, del 2009, que fue ocupada como parte de la investigación.

Además, en la escena se ocuparon múltiples casquillos de diferentes calibres, indicó la Uniformada.

El occiso no contaba con expediente criminal.

El agente Nicolás Maldonado, bajo la supervisión del teniente Alexis Soberal, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, en unión al fiscal Roberto Hernández, se hicieron cargo de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsVega BajaAsesinatosPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 16 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: