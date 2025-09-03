El desempleo en Puerto Rico se mantuvo en 5.5% en julio

Las estadísticas de empleo y desempleo en Puerto Rico se mantuvieron en niveles estables durante julio pasado, según los datos más recientes del Negociado de Estadísticas del Trabajo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

De acuerdo con la Encuesta de Grupo Trabajador, la tasa de desempleo se ubicó en 5.5%, nivel inferior al 5.6% registrado en julio del año anterior y el más bajo en un julio desde el 2021.

Mientras, la tasa de participación laboral se colocó en 44.4%, medio punto porcentual más que en julio de 2024.

“Estos resultados confirman la resiliencia y el dinamismo de nuestra economía, con un crecimiento sostenido en áreas clave como los servicios, la construcción y el turismo, con una fuerza laboral que continúa expandiéndose. Nuestro compromiso desde el DDEC es seguir creando las condiciones para más y mejores empleos en Puerto Rico”, reaccionó Sebastián Negrón Reichard, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

A julio pasado, el número de personas empleadas alcanzó 1,169,000, lo que supone un aumento interanual de 21,000 trabajadores versus el año anterior. El total de personas en la fuerza laboral creció en 22,000 personas respecto a julio de 2024.

Al analizar las personas empleadas en julio, se observa una tendencia alcista desde el 2021, con un crecimiento acumulado de 8.3%, en los pasados cinco años.

La distribución porcentual por grupo ocupacional es de 27.3% en personas profesionales, ejecutivos y gerenciales; 26.9% son técnicos, vendedores y personal de apoyo administrativo; 17.6% son ocupaciones de servicios; 11% son operarios y relacionados; y el restante 17.2% corresponde a la suma de las categorías de artesanos, capataces y relacionados, trabajadores agrícolas y obreros de trabajo general.

En tanto, la Encuesta de Establecimientos reportó que el empleo asalariado no agrícola ajustado estacionalmente alcanzó 966,000 empleos, un aumento de 16,500 en comparación con julio de 2024.