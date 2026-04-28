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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tragedia en Arecibo: hombre muere mientras realizaba trabajos en un cementerio

Las autoridades indagan si la víctima fue afectada por una caída de tierra mientras trabajaba en una verja

28 de abril de 2026 - 10:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
De momento, las autoridades desconocen la identidad del fallecido.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre falleció en medio de un incidente desgraciado reportado en la mañana de este martes en la PR-129, en el cementerio La Santa Cruz, en Arecibo, informó la Policía.

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La agente Elma Alvarado Alvarado, de la Comandancia de Arecibo, indicó a El Nuevo Día que la situación fue reportada a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 8:45 a.m.

“Al momento, lo que tenemos es que un hombre aparentemente estaba realizando labores de construcción de una verja en ese cementerio privado cuando cayó tierra. La persona falleció”, indicó.

“Todavía desconocemos si quedó sepultado o las circunstancias específicas que rodean los hechos”, sostuvo.

Al momento, las autoridades desconocen la identidad del fallecido.

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoArecibo
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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