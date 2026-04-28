Tragedia en Arecibo: hombre muere mientras realizaba trabajos en un cementerio

Un hombre falleció en medio de un incidente desgraciado reportado en la mañana de este martes en la PR-129, en el cementerio La Santa Cruz, en Arecibo, informó la Policía.

La agente Elma Alvarado Alvarado, de la Comandancia de Arecibo, indicó a El Nuevo Día que la situación fue reportada a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 8:45 a.m.

“Al momento, lo que tenemos es que un hombre aparentemente estaba realizando labores de construcción de una verja en ese cementerio privado cuando cayó tierra. La persona falleció”, indicó.

“Todavía desconocemos si quedó sepultado o las circunstancias específicas que rodean los hechos”, sostuvo.

Al momento, las autoridades desconocen la identidad del fallecido.