Dormía en la sala y lo despertaron los ladrones: violento robo en Toa Alta deja $90,000 en pérdidas
Hombre denuncia que le robaron relojes de lujo, prendas de oro, perfumes y $3,000 en efectivo
28 de abril de 2026 - 10:21 AM
28 de abril de 2026 - 10:21 AM
Un violento robo domiciliario fue reportado en la madrugada del martes en la urbanización Palacio Imperial, en Toa Alta, luego de que varios asaltantes irrumpieran ilegalmente en una residencia y se llevaron $90,000 en pertenencias, informó la Policía.
Según el informe preliminar, una llamada del personal de seguridad de la urbanización alertó a la Policía sobre los hechos. Al llegar al lugar, el perjudicado relató a los agentes que mientras estaba durmiendo en la sala, tres delincuentes encapuchados entraron a su casa.
Acto seguido, en medio de un forcejeo, uno de los individuos lo agredió con un arma de fuego en el área de la cabeza, causándole una herida abierta.
Posteriormente, el perjudicado fue atado de manos y pies por los ladrones, quienes se apropiaron de varios relojes de distintas marcas, prendas de oro, perfumes y $3,000 en efectivo. La totalidad de la propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $90,000.
El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria en buen estado de salud.
La agente Tamara Ruiz, adscrita al distrito policíaco de Toa Alta, investigó preliminarmente los hechos y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja.
Si usted posee información que pueda ayudar al esclarecimiento de este caso, puede comunicarse de manera confidencial con la Policía al 787-343-2020.
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