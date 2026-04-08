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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Misterioso robo en San Juan: desaparece costosa cadena de 14 quilates con crucifijo y esmeralda

La joya, valorada en $3,000, pertenece a una mujer de 98 años, según la Policía

8 de abril de 2026 - 10:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En Mayagüez, la Policía reportó otro caso en circunstancias similares a las reportadas en Cataño. (Archivo)
La Policía investiga el caso.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una valiosa cadena de 14 quilates con crucifijo e incrustación de esmeralda, valorada en $3,000, desapareció de los predios del hogar de ancianos Montehiedra Home State, en la PR-842 en San Juan, confirmó este miércoles la Policía de Puerto Rico.

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Según el reporte preliminar, el querellante informó que su madre de 98 años, participante del hogar, llevaba siempre la cadena en el cuello. Agregó que la cuidadora notó que la joya había desaparecido y de inmediato le comunicó la situación.

La agente Sheilamarie Daumont, del Precinto de Caimito, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminal de San Juan.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICRobos
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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