Misterioso robo en San Juan: desaparece costosa cadena de 14 quilates con crucifijo y esmeralda
La joya, valorada en $3,000, pertenece a una mujer de 98 años, según la Policía
8 de abril de 2026 - 10:31 AM
8 de abril de 2026 - 10:31 AM
Una valiosa cadena de 14 quilates con crucifijo e incrustación de esmeralda, valorada en $3,000, desapareció de los predios del hogar de ancianos Montehiedra Home State, en la PR-842 en San Juan, confirmó este miércoles la Policía de Puerto Rico.
Según el reporte preliminar, el querellante informó que su madre de 98 años, participante del hogar, llevaba siempre la cadena en el cuello. Agregó que la cuidadora notó que la joya había desaparecido y de inmediato le comunicó la situación.
La agente Sheilamarie Daumont, del Precinto de Caimito, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminal de San Juan.
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