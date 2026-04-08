Misterioso robo en San Juan: desaparece costosa cadena de 14 quilates con crucifijo y esmeralda

Una valiosa cadena de 14 quilates con crucifijo e incrustación de esmeralda, valorada en $3,000, desapareció de los predios del hogar de ancianos Montehiedra Home State, en la PR-842 en San Juan, confirmó este miércoles la Policía de Puerto Rico.

Según el reporte preliminar, el querellante informó que su madre de 98 años, participante del hogar, llevaba siempre la cadena en el cuello. Agregó que la cuidadora notó que la joya había desaparecido y de inmediato le comunicó la situación.