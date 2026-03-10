Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban cerca de $10,000 en joyas a una adulta mayor en Río Piedras

La septuagenaria dijo que tenía las prendas guardadas en su habitación

10 de marzo de 2026 - 5:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En Mayagüez, la Policía reportó otro caso en circunstancias similares a las reportadas en Cataño. (Archivo)
La querellante, una mujer de 75 años, denunció que alguien se apropió de varias joyas con un valor aproximado de $10,000 que guardaba en su habitación.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Las autoridades investigan una querella de desfalco reportada en la tarde de este martes en la calle 2 de la urbanización Villa Nevares, en Río Piedras, informó la Policía.

Según el informe preliminar, la querellante, una mujer de 75 años y residente en el lugar, denunció que alguien se apropió de varias joyas de alto valor que guardaba en su habitación.

Las prendas fueron descritas por la perjudicada como un collar de perlas blancas con sus broches en oro amarillo; una sortija de oro blanco redonda grande con facetadas en diamantes cuadrado; pantallas de oro blanco que hace conjunto con una sortija de oro blanco con detalles en turquesa y una sortija oro blanco redonda con diamantes redondos que hacen espiral.

También, la mujer dijo que fue robado un set de esmeralda con pantallas y sortija con esmeralda cuadrada en oro dorado, collar de perlas negras; pantallas de oro y diamantes redondas pegada.

La septuagenaria valoró la propiedad en más de $9,800.

La agente Alma Gómez, del Precinto de Río Piedras, investigó preliminarmente y refirió el caso al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

Tags
Breaking NewsRío PiedrasCICPolicía de Puerto RicoRobos
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 10 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: