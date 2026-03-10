Roban cerca de $10,000 en joyas a una adulta mayor en Río Piedras

Las autoridades investigan una querella de desfalco reportada en la tarde de este martes en la calle 2 de la urbanización Villa Nevares, en Río Piedras, informó la Policía.

Según el informe preliminar, la querellante, una mujer de 75 años y residente en el lugar, denunció que alguien se apropió de varias joyas de alto valor que guardaba en su habitación.

Las prendas fueron descritas por la perjudicada como un collar de perlas blancas con sus broches en oro amarillo; una sortija de oro blanco redonda grande con facetadas en diamantes cuadrado; pantallas de oro blanco que hace conjunto con una sortija de oro blanco con detalles en turquesa y una sortija oro blanco redonda con diamantes redondos que hacen espiral.

También, la mujer dijo que fue robado un set de esmeralda con pantallas y sortija con esmeralda cuadrada en oro dorado, collar de perlas negras; pantallas de oro y diamantes redondas pegada.

La septuagenaria valoró la propiedad en más de $9,800.