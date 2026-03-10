Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Terror en Arroyo: asaltantes vestidos de negro cometen carjacking a punta de pistola

La víctima resultó ilesa durante el robo ocurrido el lunes en una urbanización, confirmó la Policía de Puerto Rico

10 de marzo de 2026 - 11:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta el viernes pasado se habían reportado 381 carjackings en la isla. (Shutterstock)
Hasta el viernes pasado se habían reportado 381 carjackings en la isla. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un carjacking se reportó a las 11:43 p.m. del lunes en la urbanización Jardines de Arroyo, en ese municipio, cuando dos sujetos armados y vestidos de negro interceptaron a la víctima y la despojaron de su auto.

RELACIONADAS

Según el reporte preliminar de la Policía de Puerto Rico, la perjudicada denunció que “dos individuos vestidos de negro, mediante amenaza e intimidación, con arma de fuego, le robaron su vehículo”.

Tras el asalto, los individuos se marcharon del mencionado lugar a bordo del vehículo marca Hyundai Accent, color azul y del año 2017, con tablilla IWT-097, sin ocasionarle daño físico a la víctima.

De momento, la Policía no ha informado de arrestos relacionados en este caso.

Esta querella fue referida a la División de Robos, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, quienes continúan con la pesquisa.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
