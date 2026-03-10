Terror en Arroyo: asaltantes vestidos de negro cometen carjacking a punta de pistola
La víctima resultó ilesa durante el robo ocurrido el lunes en una urbanización, confirmó la Policía de Puerto Rico
10 de marzo de 2026 - 11:52 AM
10 de marzo de 2026 - 11:52 AM
Un carjacking se reportó a las 11:43 p.m. del lunes en la urbanización Jardines de Arroyo, en ese municipio, cuando dos sujetos armados y vestidos de negro interceptaron a la víctima y la despojaron de su auto.
Según el reporte preliminar de la Policía de Puerto Rico, la perjudicada denunció que “dos individuos vestidos de negro, mediante amenaza e intimidación, con arma de fuego, le robaron su vehículo”.
Tras el asalto, los individuos se marcharon del mencionado lugar a bordo del vehículo marca Hyundai Accent, color azul y del año 2017, con tablilla IWT-097, sin ocasionarle daño físico a la víctima.
De momento, la Policía no ha informado de arrestos relacionados en este caso.
Esta querella fue referida a la División de Robos, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, quienes continúan con la pesquisa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: