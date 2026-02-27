Sentencian a seis años de prisión federal a hombre que perpetró violento carjacking en Bayamón

La jueza de distrito Aida Delgado Colón, del Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, sentenció a seis años de prisión a Ángel Ramdyel Edwards, quien presuntamente le apuntó con un arma de fuego a una mujer mientras cometía un carjacking en Bayamón.

El jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, informó este viernes mediante comunicado de prensa que la togada también impuso al convicto cinco años de libertad supervisada (o probatoria) una vez cumpla su condena en prisión.

De acuerdo con los documentos judiciales, los hechos del caso ocurrieron el 23 de junio de 2025, cuando una mujer transitaba por la carretera PR-829, en Bayamón, y notó que un vehículo la seguía. El auto aceleró, la rebasó y le cerró el paso en medio del carril.

Según la Fiscalía federal, Ramdyel Edwards “salió por el lado del pasajero del vehículo, apuntó con un arma de fuego a la cabeza de la víctima, le ordenó que se bajara y huyó en el automóvil de esta”. Tras el incidente, la víctima logró detener a otro auto y solicitó ayuda.

En medio de la situación, la víctima se comunicó al Sistema de Emergencias 9-1-1, donde informó que había visto pasar su vehículo frente a ella. Ante esto, agentes de la Policía de Puerto Rico respondieron a la querella e intentaron intervenir con el sospechoso.

Sin embargo, el hoy convicto emprendió la huida a alta velocidad y chocó mientras trataba de evadir a las autoridades. Poco después fue arrestado, según el comunicado de prensa de la Fiscalía federal.

El 2 de julio de 2025, un gran jurado emitió la acusación formal contra el convicto. Posteriormente, el 20 de noviembre de 2025, el convicto se declaró culpable de un cargo por usar, portar y blandir un arma de fuego en relación con un delito de violencia.

El anuncio de la sentencia también fue realizado por Claudia Dubravetz, agente especial a cargo interina del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en San Juan, agencia que tuvo a cargo la pesquisa, con la colaboración de la Policía de Puerto Rico.