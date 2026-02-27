Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sentencian a seis años de prisión federal a hombre que perpetró violento carjacking en Bayamón

Según las autoridades, interceptó a la víctima, le apuntó con un arma de fuego en la cabeza y luego le robó su auto

27 de febrero de 2026 - 1:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Tribunal federal en Hato Rey. (josian.bruno@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La jueza de distrito Aida Delgado Colón, del Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, sentenció a seis años de prisión a Ángel Ramdyel Edwards, quien presuntamente le apuntó con un arma de fuego a una mujer mientras cometía un carjacking en Bayamón.

RELACIONADAS

El jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, informó este viernes mediante comunicado de prensa que la togada también impuso al convicto cinco años de libertad supervisada (o probatoria) una vez cumpla su condena en prisión.

De acuerdo con los documentos judiciales, los hechos del caso ocurrieron el 23 de junio de 2025, cuando una mujer transitaba por la carretera PR-829, en Bayamón, y notó que un vehículo la seguía. El auto aceleró, la rebasó y le cerró el paso en medio del carril.

Según la Fiscalía federal, Ramdyel Edwards “salió por el lado del pasajero del vehículo, apuntó con un arma de fuego a la cabeza de la víctima, le ordenó que se bajara y huyó en el automóvil de esta”. Tras el incidente, la víctima logró detener a otro auto y solicitó ayuda.

En medio de la situación, la víctima se comunicó al Sistema de Emergencias 9-1-1, donde informó que había visto pasar su vehículo frente a ella. Ante esto, agentes de la Policía de Puerto Rico respondieron a la querella e intentaron intervenir con el sospechoso.

Sin embargo, el hoy convicto emprendió la huida a alta velocidad y chocó mientras trataba de evadir a las autoridades. Poco después fue arrestado, según el comunicado de prensa de la Fiscalía federal.

El 2 de julio de 2025, un gran jurado emitió la acusación formal contra el convicto. Posteriormente, el 20 de noviembre de 2025, el convicto se declaró culpable de un cargo por usar, portar y blandir un arma de fuego en relación con un delito de violencia.

El anuncio de la sentencia también fue realizado por Claudia Dubravetz, agente especial a cargo interina del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en San Juan, agencia que tuvo a cargo la pesquisa, con la colaboración de la Policía de Puerto Rico.

El procesamiento del caso fue dirigido por el fiscal federal auxiliar especial Luis Rivera Méndez, del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Tags
Breaking NewsTribunal FederalTribunal Federal en Puerto RicoArmas de fuegoFiscalía federal
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 27 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: