Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ladrones cargan con más de $20,000 en prendas tras escalar una residencia en Gurabo

En medio del atraco, además, cargaron con $11,000 en efectivo y varias armas de fuego, confirmó la Policía de Puerto Rico

27 de febrero de 2026 - 12:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por la Policía. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico investiga un escalamiento reportado durante la tarde del jueves en una residencia de la urbanización Gran Vista I, en Gurabo, donde ladrones se llevaron miles de dólares en joyas y efectivo, además de un arsenal de armas de fuego.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar de la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un escalamiento en proceso en dicha residencia. Al llegar al lugar, los agentes tomaron la denuncia del querellante.

De acuerdo al perjudicado, dos individuos vestidos de negro rompieron una ventana posterior a la residencia y lograron entrar al interior. Una vez adentro de la propiedad, los ladrones se apropiaron de joyas valoradas en más de $20,000 y $11,000 en efectivo.

En adición, los asaltantes cargaron con un rifle Pistol modelo Spikes Táctical LLC modelo 5T15; una pistola marca Sig Sauer P-238; una pistola Smith & Wesson modelo M.P. calibre .40; una Glock 19 modelo G, calibre 9 milímetros; 12 cargadores y más de 200 municiones.

La agente investigadora Yolanda Vázquez, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, asumió la pesquisa de este caso.

La Policía exhortó a la ciudadanía que, de poseer información que ayude al esclarecimiento del caso, se comunique de forma confidencial al 787-343-2020.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICGurabo
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 27 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: