Ladrones cargan con más de $20,000 en prendas tras escalar una residencia en Gurabo
En medio del atraco, además, cargaron con $11,000 en efectivo y varias armas de fuego, confirmó la Policía de Puerto Rico
27 de febrero de 2026 - 12:25 PM
La Policía de Puerto Rico investiga un escalamiento reportado durante la tarde del jueves en una residencia de la urbanización Gran Vista I, en Gurabo, donde ladrones se llevaron miles de dólares en joyas y efectivo, además de un arsenal de armas de fuego.
Según el informe preliminar de la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un escalamiento en proceso en dicha residencia. Al llegar al lugar, los agentes tomaron la denuncia del querellante.
De acuerdo al perjudicado, dos individuos vestidos de negro rompieron una ventana posterior a la residencia y lograron entrar al interior. Una vez adentro de la propiedad, los ladrones se apropiaron de joyas valoradas en más de $20,000 y $11,000 en efectivo.
En adición, los asaltantes cargaron con un rifle Pistol modelo Spikes Táctical LLC modelo 5T15; una pistola marca Sig Sauer P-238; una pistola Smith & Wesson modelo M.P. calibre .40; una Glock 19 modelo G, calibre 9 milímetros; 12 cargadores y más de 200 municiones.
La agente investigadora Yolanda Vázquez, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, asumió la pesquisa de este caso.
La Policía exhortó a la ciudadanía que, de poseer información que ayude al esclarecimiento del caso, se comunique de forma confidencial al 787-343-2020.
