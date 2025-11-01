Opinión
1 de noviembre de 2025
Escucha ruidos y se topa con ladrones: reportan violento robo domiciliario en Hatillo

Uno de los individuos agredió a un hombre de 58 años y le ordenó que se tirara al piso

1 de noviembre de 2025 - 9:47 AM

Los ladrones cargaron con cadenas, celulares y dinero en efectivo.
El incidente se reportó a las 5:45 a.m. de este sábado.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking News

Un violento robo domiciliario se reportó la madrugada de este sábado en una residencia en el sector Punta Brava, barrio Capáez, en Hatillo, informó la Policía.

Según el informe preliminar, un hombre de 58 años escuchó un ruido en su residencia y, cuando salió de su habitación para verificar, se topó con dos sujetos.

Acto seguido, uno de los asaltantes agredió al hombre con un objeto contundente en el área del hombro y le ordenó tirarse al suelo.

Posteriormente, los individuos se apropiaron de varias prendas, una mochila que contenía documentos personales, dinero en efectivo, cuya cantidad no fue precisada, y dos teléfonos celulares.

Los sospechosos abandonaron el lugar.

Mientras, el perjudicado no requirió atención médica.

El agente Manuel Rodríguez Collazo, adscrito al Distrito de Hatillo, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, para continuar la pesquisa.

Yaritza Rivera Clemente
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura.
