Escucha ruidos y se topa con ladrones: reportan violento robo domiciliario en Hatillo

Un violento robo domiciliario se reportó la madrugada de este sábado en una residencia en el sector Punta Brava, barrio Capáez, en Hatillo, informó la Policía.

Según el informe preliminar, un hombre de 58 años escuchó un ruido en su residencia y, cuando salió de su habitación para verificar, se topó con dos sujetos.

Acto seguido, uno de los asaltantes agredió al hombre con un objeto contundente en el área del hombro y le ordenó tirarse al suelo.

Posteriormente, los individuos se apropiaron de varias prendas, una mochila que contenía documentos personales, dinero en efectivo, cuya cantidad no fue precisada, y dos teléfonos celulares.

Los sospechosos abandonaron el lugar.

Mientras, el perjudicado no requirió atención médica.