Asesinan a un joven y a un hombre de 75 años en los predios de un negocio en Lajas

Un hombre fue asesinado a tiros y otro posteriormente falleció tras resultar gravemente herido de bala la noche del viernes en los predios del negocio La Palmita Sport Bar, en el kilómetro 5.6 de la carretera 101 en Lajas, informó la Policía.

El occiso fue identificado como Daniel Morales González, de 24 años, quien sufrió múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

Paramédicos que llegaron al lugar confirmaron que no presentaba signos vitales. Según las autoridades, Morales González no tenía expediente criminal.

Otro hombre, de 75 años, identificado como Roberto Medina Vélez, recibió tres heridas de bala y fue trasladado en condición crítica a un hospital cercano. Posteriormente, las autoridades indicaron que falleció.

De acuerdo con la Policía, Medina Vélez tampoco poseía expediente criminal.