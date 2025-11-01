Asesinan a un joven y a un hombre de 75 años en los predios de un negocio en Lajas
Tras el incidente, que se encuentra bajo investigación, se levantaron ocho casquillos de bala en la escena, informó la Policía
1 de noviembre de 2025 - 9:01 AM
Un hombre fue asesinado a tiros y otro posteriormente falleció tras resultar gravemente herido de bala la noche del viernes en los predios del negocio La Palmita Sport Bar, en el kilómetro 5.6 de la carretera 101 en Lajas, informó la Policía.
El occiso fue identificado como Daniel Morales González, de 24 años, quien sufrió múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo.
Paramédicos que llegaron al lugar confirmaron que no presentaba signos vitales. Según las autoridades, Morales González no tenía expediente criminal.
Otro hombre, de 75 años, identificado como Roberto Medina Vélez, recibió tres heridas de bala y fue trasladado en condición crítica a un hospital cercano. Posteriormente, las autoridades indicaron que falleció.
De acuerdo con la Policía, Medina Vélez tampoco poseía expediente criminal.
El agente Julio Rosario, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez se hizo cargo de la pesquisa, junto a la fiscal Meileen Ramos. Además, el agente Luis Nazario, de la División de Servicios Técnicos, trabajó la escena y tomó 84 fotos y se levantaron 8 casquillos de bala.
