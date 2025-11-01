Arrollan a siete personas frente a un pulguero en Las Piedras

Un conductor impactó este sábado a varios consumidores que estaban en la entrada de un pulguero en el municipio de Las Piedras, informó la Policía.

Según la información preliminar, unas siete personas fueron arrolladas, de las cuales cinco serán transportadas para recibir asistencia médica.

El accidente se reportó a las 6:46 a.m. en el kilómetro 17.0, de la carretera PR-183, en el barrio Montones I. Una persona llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 para alertar a las autoridades sobre el incidente.

Al llegar, los agentes encontraron a varias personas heridas, quienes fueron impactadas por un conductor que “perdió el control y dominio del volante en circunstancias que se encuentran bajo investigación”.

El vehículo también impactó varias carpas utilizadas como puestos de venta en el área.

La Policía, junto a personal de Rescate y paramédicos, se encuentran en la escena controlando la situación, brindando asistencia médica y coordinando el traslado de los afectados a diferentes hospitales.