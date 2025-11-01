Opinión
1 de noviembre de 2025
78°lluvia fuerte
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrollan a siete personas frente a un pulguero en Las Piedras

La Policía investiga el incidente que se reportó a las 6:46 a.m. de este sábado

1 de noviembre de 2025 - 8:28 AM

Logo de la Policía de Puerto Rico. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un conductor impactó este sábado a varios consumidores que estaban en la entrada de un pulguero en el municipio de Las Piedras, informó la Policía.

Según la información preliminar, unas siete personas fueron arrolladas, de las cuales cinco serán transportadas para recibir asistencia médica.

El accidente se reportó a las 6:46 a.m. en el kilómetro 17.0, de la carretera PR-183, en el barrio Montones I. Una persona llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 para alertar a las autoridades sobre el incidente.

Al llegar, los agentes encontraron a varias personas heridas, quienes fueron impactadas por un conductor que “perdió el control y dominio del volante en circunstancias que se encuentran bajo investigación”.

El vehículo también impactó varias carpas utilizadas como puestos de venta en el área.

La Policía, junto a personal de Rescate y paramédicos, se encuentran en la escena controlando la situación, brindando asistencia médica y coordinando el traslado de los afectados a diferentes hospitales.

La agente Elizabeth Morales está a cargo de la investigación.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
