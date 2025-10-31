Encuentran cuerpo en estado de descomposición en Trujillo Alto

Un cuerpo de un hombre en estado de descomposición fue hallado esta mañana en una residencia en el kilómetro 5.1 de la carretera 876, en el barriada González, en Trujillo Alto, confirmó la Policía.

Según el informe, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el hallazgo. Al llegar a la escena, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre, que no ha sido identificado.

De momento, la Uniformada indicó que se desconocen “las circunstancias que rodean estos hechos” y que el cadáver fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia y otras pruebas de rigor.