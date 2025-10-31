Opinión
31 de octubre de 2025
85°nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran cuerpo en estado de descomposición en Trujillo Alto

El hallazgo se produjo a las 10:36 a.m. de este viernes, informó la Policía

31 de octubre de 2025 - 3:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por la Policía. (Xavier Araújo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un cuerpo de un hombre en estado de descomposición fue hallado esta mañana en una residencia en el kilómetro 5.1 de la carretera 876, en el barriada González, en Trujillo Alto, confirmó la Policía.

Según el informe, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el hallazgo. Al llegar a la escena, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre, que no ha sido identificado.

De momento, la Uniformada indicó que se desconocen “las circunstancias que rodean estos hechos” y que el cadáver fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia y otras pruebas de rigor.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones de Carolina, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICTrujillo Alto
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
