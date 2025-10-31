Mujer sufre quemaduras en el rostro y una mano tras explosión de secadora en Bayamón

Una mujer de 45 años sufrió quemaduras en el rostro y en la mano izquierda tras la explosión de una secadora de ropa en una residencia de la urbanización Bosque de Las Flores, en Bayamón, confirmó la Policía.

Según el reporte preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó esta mañana sobre el incidente. Al llegar, los agentes se encontraron con la escena del accidente.

La afectada relató que se encontraba secando ropa en una secadora de gas cuando, tras varios segundos de funcionamiento, la máquina explotó, provocando las quemaduras.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle asistencia. Sin embargo, la mujer se negó a ser trasladada a un hospital.

Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Bayamón y del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico también se movilizó a la residencia. Según las primeras investigaciones, la explosión podría haber sido causada por un escape de gas.

El incidente provocó daños en varias ventanas y puertas de la vivienda.