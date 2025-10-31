Opinión
31 de octubre de 2025
86°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer sufre quemaduras en el rostro y una mano tras explosión de secadora en Bayamón

La Policía confirmó que el incidente ocurrió en una residencia de la urbanización Bosque de Las Flores en Bayamón

31 de octubre de 2025 - 10:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por la Policía. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una mujer de 45 años sufrió quemaduras en el rostro y en la mano izquierda tras la explosión de una secadora de ropa en una residencia de la urbanización Bosque de Las Flores, en Bayamón, confirmó la Policía.

Según el reporte preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó esta mañana sobre el incidente. Al llegar, los agentes se encontraron con la escena del accidente.

La afectada relató que se encontraba secando ropa en una secadora de gas cuando, tras varios segundos de funcionamiento, la máquina explotó, provocando las quemaduras.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle asistencia. Sin embargo, la mujer se negó a ser trasladada a un hospital.

Personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Bayamón y del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico también se movilizó a la residencia. Según las primeras investigaciones, la explosión podría haber sido causada por un escape de gas.

El incidente provocó daños en varias ventanas y puertas de la vivienda.

La investigación preliminar estuvo a cargo de los agentes Jomar Rosado y Johny López, adscritos al precinto policiaco de Dajao.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
