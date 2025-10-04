Hombre resulta con quemaduras de primer y segundo grado al intentar encender un asador en Yabucoa

Un hombre resultó con heridas de primer y segundo grado en varias partes de su cuerpo al intentar encender un asador en el sector Piedra Blanca del barrio Jacanas, en Yabucoa, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, el perjudicado, de 32 años, narró que abrió la válvula de gas de un asador para comenzar a cocinar carne y, cuando levantó la tapa e intentó prenderlo, se produjo una llamarada.

A raíz de esto, el hombre fue transportado a un hospital del área donde fue atendido por un médico, que diagnosticó quemaduras de primer grado en el rostro, antebrazo derecho y extremidades inferiores.

De igual manera, el perjudicado resultó con una quemadura de segundo grado en el antebrazo izquierdo. No obstante, su condición fue descrita como estable.