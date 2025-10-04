Opinión
4 de octubre de 2025
86°tormenta
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre resulta con quemaduras de primer y segundo grado al intentar encender un asador en Yabucoa

El perjudicado, de 32 años, dijo que abrió la válvula de gas de un asador para comenzar a cocinar carne

4 de octubre de 2025 - 3:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado como incidente desgraciado. (teresa.canino@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking News

Un hombre resultó con heridas de primer y segundo grado en varias partes de su cuerpo al intentar encender un asador en el sector Piedra Blanca del barrio Jacanas, en Yabucoa, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, el perjudicado, de 32 años, narró que abrió la válvula de gas de un asador para comenzar a cocinar carne y, cuando levantó la tapa e intentó prenderlo, se produjo una llamarada.

A raíz de esto, el hombre fue transportado a un hospital del área donde fue atendido por un médico, que diagnosticó quemaduras de primer grado en el rostro, antebrazo derecho y extremidades inferiores.

De igual manera, el perjudicado resultó con una quemadura de segundo grado en el antebrazo izquierdo. No obstante, su condición fue descrita como estable.

El agente Eduardo Santiago Espinosa, del Distrito de Yabucoa, estuvo a cargo de la investigación.

Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura.
