3 de octubre de 2025
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan vehículo vinculado a muerte de testigo de doble asesinato en Corozal

Franchesca Nieves López fue asesinada el 23 de junio en Toa Alta

3 de octubre de 2025 - 4:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón busca esta guagua Ford Transit T-250, color blanco de 2022, que se cree fue utilizada en el asesinato de Franchesca Nieves López, de 40 años. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero

La Policía solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar un vehículo vinculado al asesinato de una mujer registrado en junio frente a un negocio en Corozal.

RELACIONADAS

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón publicó este viernes imágenes de una guagua Ford Transit T-250 color blanca, de 2022, que se cree fue utilizada en el asesinato de Franchesca Nieves López, de 40 años, quien fue baleada el 23 de junio mientras se encontraba en el autoservicio de un restaurante de comida rápida en Plaza Aquarium Mall, en Toa Alta.

“La división continúa con la investigación de este caso y solicita la cooperación ciudadana para localizar esta guagua, chocada por la parte posterior derecha y que desapareció desde el día de los hechos”, señaló la Uniformada en el escrito.

Nieves López colaboraba con la Fiscalía como testigo de un doble asesinato reportado el 4 de mayo frente a un negocio en la carretera PR-159 en Corozal, que cobró la vida de Joel Santiago Santos, de 39 años, y Roberto Ortiz Matos, de 42.

La Policía solicita la ayuda ciudadana para localizar una guagua Ford Transit T-250, color blanco de 2022 vinculada con el asesinato de una mujer en junio pasado frente a un negocio en Corozal.
(Suministrada)

Las autoridades atribuyeron el doble asesinato a Edwin Díaz Santiago, contra quien se formularon cargos en ausencia el 27 de mayo.

Según la Policía, las autoridades fueron alertadas sobre el asesinato de la mujer a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 4:39 p.m.

Al momento de los hechos, Nieves López manejaba una guagua Toyota Sequoia blanca de 2005, acompañada de sus dos hijos menores de edad, cuando una o varias personas se bajaron de otro vehículo y abrieron fuego. Los menores resultaron ilesos.

La Uniformada indicó que Nieves López poseía expediente por sustancias controladas.

Poseía expediente criminal por sustancias controladas.
(Suministrada)

Si usted posee información que ayude a la Policía a localizar el vehículo, puede llamar a la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020 o comunicarse directamente con el agente Aníbal Ayala, en la Comandancia de Bayamón, al 787-269-2424, extensión 1610.

Tags
Breaking NewsCorozalAsesinatosAsesinato de mujeresToa AltaPolicía de Puerto RicoCICDivisión de Homicidios
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
