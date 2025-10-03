Buscan vehículo vinculado a muerte de testigo de doble asesinato en Corozal

La Policía solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar un vehículo vinculado al asesinato de una mujer registrado en junio frente a un negocio en Corozal.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón publicó este viernes imágenes de una guagua Ford Transit T-250 color blanca, de 2022, que se cree fue utilizada en el asesinato de Franchesca Nieves López, de 40 años, quien fue baleada el 23 de junio mientras se encontraba en el autoservicio de un restaurante de comida rápida en Plaza Aquarium Mall, en Toa Alta.

“La división continúa con la investigación de este caso y solicita la cooperación ciudadana para localizar esta guagua, chocada por la parte posterior derecha y que desapareció desde el día de los hechos”, señaló la Uniformada en el escrito.

Nieves López colaboraba con la Fiscalía como testigo de un doble asesinato reportado el 4 de mayo frente a un negocio en la carretera PR-159 en Corozal, que cobró la vida de Joel Santiago Santos, de 39 años, y Roberto Ortiz Matos, de 42.

Las autoridades atribuyeron el doble asesinato a Edwin Díaz Santiago, contra quien se formularon cargos en ausencia el 27 de mayo.

Según la Policía, las autoridades fueron alertadas sobre el asesinato de la mujer a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 4:39 p.m.

Al momento de los hechos, Nieves López manejaba una guagua Toyota Sequoia blanca de 2005, acompañada de sus dos hijos menores de edad, cuando una o varias personas se bajaron de otro vehículo y abrieron fuego. Los menores resultaron ilesos.

La Uniformada indicó que Nieves López poseía expediente por sustancias controladas.

