4 de octubre de 2025
80°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Autoridades recuperan segundo cuerpo en naufragio de embarcación de migrantes en la costa de Aguadilla

El cuerpo de un hombre también fue recuperado más temprano en el día

4 de octubre de 2025 - 9:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No se ha confirmado si hay víctimas fatales. (Jorge A Ramirez Portela)
Por

El cuerpo de una mujer que cayó al mar cuando la embarcación en la que viajaba junto con otros presuntos inmigrantes naufragó cerca de la costa de Aguadilla fue localizado al filo de las 6:00 p.m. por la Guardia Costera, lo que aumentó a dos el número de fatalidades, confirmó a El Nuevo Día el director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Aguadilla, Frank Hernández.

RELACIONADAS

El funcionario añadió que, tras recuperar el cuerpo de la fémina, la OMME de Aguadilla culminó las labores de búsqueda y rescate. En total, las autoridades rescataron a dos personas del agua con vida (un hombre y una mujer), y recuperaron los cuerpos de un hombre y una mujer.

Más temprano en el día, personal de la Guardia Costera también recuperó del agua el cuerpo de un hombre.

Otras tres personas que viajaban en la embarcación y que llegaron hasta la orilla son buscadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Hernández dijo a El Nuevo Día que las siete personas a bordo del bote son de la República Dominicana.

“Logramos recuperar el cuerpo de la mujer cerca de donde habíamos recuperado el otro, por el área que se conoce como Martinica”, indicó Hernández vía telefónica.

Las labores de búsqueda y rescate comenzaron desde temprano en la mañana de este sábado luego que personas reportaron ver un bote que aparentaba confrontar problemas. La embarcación finalmente se volcó cerca de la costa de Aguadilla debido al fuerte oleaje asociado a una marejada que impacta la zona norte de la isla.

El alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, indicó a El Nuevo Día que el incidente ocurrió en horas de la mañana en Surfer’s Beach. El ejecutivo municipal confirmó la muerte de una de las personas y que otras otros dos fueron rescatadas con vida.

“Tenemos en el día de hoy oleaje peligrosísimo. Les exhortó a los ciudadanos a quedarse en casa. No estamos para un día de playa. La corriente está fuerte en todas partes”, resaltó el alcalde de Aguadilla más temprano.

Por su parte, el comandante Matthew Romano, Jefe de Respuesta de del Sector San Juan de la Guardia Costera, sostuvo, en declaraciones escritas, que “una vida se perdió hoy porque personas salieron al mar sin mediar las condiciones del tiempo o el estado de la embarcación. Por esto es que le enfatizamos a las personas a no salir al agua en estos tipos de botes, y la razón por la que siempre patrullamos junto con nuestros aliados”.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que las condiciones marítimas y costeras aún permanecen peligrosas ante la llegada de una marejada que afecta la costa norte hasta al menos el lunes.

Ante este panorama, se mantienen vigentes una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas, un aviso de inundaciones costeras y un aviso de resacas fuertes. La dependencia federal también emitió un comunicado de alto riesgo de corrientes marinas.

A consecuencia de las condiciones marítimas, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) cerró tres balnearios: el balneario La Monserrate en Luquillo, el balneario Javier Calderón Nieves (Cerro Gordo) en Vega Alta y el balneario Manuel “Nolo Morales” en Dorado.

