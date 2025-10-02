Confirman identidad del cuerpo de una víctima de asesinato en Vieques

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) confirmó este jueves que el cuerpo encontrado en Vieques el pasado domingo corresponde a un joven que fue reportado como desaparecido por familiares.

En declaraciones escritas, el ICF indicó que “como parte de los protocolos institucionales, un familiar autorizado de Erick Jomar Soto Acevedo fue notificado sobre el resultado positivo de esta confirmación”.

Asimismo, la agencia indicó que el proceso estuvo a cargo de la Unidad de Identificación Humana (UIH) del ICF.

Explicó que el proceso de identificación científica “se realizó mediante la comparación de huellas dactilares del fallecido con la base de datos de la Policía de Puerto Rico”.

“En la UIH cada proceso de identificación se maneja con rigurosidad técnica y sensibilidad hacia las familias que enfrentan la pérdida de un ser querido”, expresó el ICF.

PUBLICIDAD

El hallazgo del cuerpo del hombre de 26 años de edad se produjo en momentos en que las autoridades buscaban dar con el paradero de una presunta víctima de asesinato en Vieques.

Tras una llamada alertando sobre la situación, los agentes llegaron al lugar y encontraron en un área boscosa el cuerpo “en estado de descomposición”.

Según un familiar, Soto Acevedo había sido visto por última vez tres días antes, al salir de su residencia. Este también había recibido información de que el joven supuestamente estaba muerto.

Mientras, una investigación del caso por la Policía resultó en la radicación de cargos contra un hombre identificado como Ángel M. García Marín, alias “Papai”, de 24 años y residente de Vieques.

En comunicado de prensa, la Uniformada señaló que, según la pesquisa, en horas de la tarde del viernes, 25 de septiembre de 2025, en el barrio Monte Santo de Vieques, García Marín “utilizó un arma de fuego para realizar varios disparos contra Erick Jomar Soto Acevedo, de 26 años, residente del mencionado municipio, ocasionándole la muerte”.

“Al desconocer su paradero y sin conocimiento de lo ocurrido, sus familiares procedieron a reportarlo como desaparecido”, agregó el informe policíaco.

Las autoridades estaban a la espera de la confirmación oficial de la identidad del cuerpo para presentar las denuncias por asesinato contra García Marín.

Mientras, en aquel momento sí le radicaron cargos por disparar o apuntar arma de fuego, y portación, transportación o uso de armas, posesión, y portación o uso ilegal de arma larga. También le radicaron cargos por uso de disfraz en la comisión de delito, riesgo a la seguridad u orden público al disparar, amenaza o intimidación a testigos, destrucción de prueba e invitación a la violencia.