Hombre fue a solicitar su certificado de antecedentes y terminó arrestado: la Policía lo buscaba por Ley de Armas

Un hombre de 41 años fue arrestado en la tarde del jueves mientras realizaba el trámite para solicitar el certificado de antecedentes penales en la Comandancia de Arecibo, confirmó la Policía de Puerto Rico.

El informe preliminar revela que el sujeto, identificado como Jorge Antonio Torres Figueroa, de 41 años y residente de Manatí, fue arrestado por agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos.

Contra Torres Figueroa pesaba una orden de arresto por violación a la Ley de Armas, emitida por la jueza Cyndia E. Irizarry Casiano, con una fianza de $100,000, por hechos ocurridos el 9 de agosto de 2014 en Manatí.

El caso se consultó con el fiscal Wilson R. González Antongiorgi y la orden fue diligenciada por la jueza Mirna N. Soliván Plaud, del Tribunal de Arecibo.

PUBLICIDAD

Jorge Antonio Torres Figueroa, de 41 años y residente de Manatí. (Suministrada)

Al no prestar la fianza impuesta, fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón, hasta la vista preliminar pautada para el 10 de noviembre.