31 de octubre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre fue a solicitar su certificado de antecedentes y terminó arrestado: la Policía lo buscaba por Ley de Armas

La orden de arresto fue diligenciada el jueves en la Comandancia de Arecibo

31 de octubre de 2025 - 10:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los jóvenes fueron arrestados el 5 de mayo por personal de la División de Arrestos Especiales de Carolina en una residencia de la cuarta sección de Levittown. (GFR MEDIA)
Jorge Antonio Torres Figueroa, de 41 años, fue ingresado en la cárcel de Bayamón.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre de 41 años fue arrestado en la tarde del jueves mientras realizaba el trámite para solicitar el certificado de antecedentes penales en la Comandancia de Arecibo, confirmó la Policía de Puerto Rico.

El informe preliminar revela que el sujeto, identificado como Jorge Antonio Torres Figueroa, de 41 años y residente de Manatí, fue arrestado por agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos.

Contra Torres Figueroa pesaba una orden de arresto por violación a la Ley de Armas, emitida por la jueza Cyndia E. Irizarry Casiano, con una fianza de $100,000, por hechos ocurridos el 9 de agosto de 2014 en Manatí.

El caso se consultó con el fiscal Wilson R. González Antongiorgi y la orden fue diligenciada por la jueza Mirna N. Soliván Plaud, del Tribunal de Arecibo.

Jorge Antonio Torres Figueroa, de 41 años y residente de Manatí.
Jorge Antonio Torres Figueroa, de 41 años y residente de Manatí. (Suministrada)

Al no prestar la fianza impuesta, fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón, hasta la vista preliminar pautada para el 10 de noviembre.

El sargento Gamaliel Delgado Santiago, adscrito a la División de Arrestos de Arecibo, bajo la supervisión del sargento Miguel Pérez Martí, tuvo a su cargo el diligenciamiento de la orden de arresto.

viernes, 31 de octubre de 2025
