Arrestan a mujer que habría utilizado a su hija de 12 años para robar en un centro comercial de Carolina

Una mujer de 30 años, contra quien pesaba una orden de arresto en ausencia por presuntamente utilizar a su hija menor para hurtar mercancía en una tienda, fue arrestada en la tarde del martes en una residencia de la urbanización Santiago Iglesias Pantín, en San Juan, informó la Policía.

Por los hechos, ocurridos el 29 de mayo de este año, la jueza Beatriz Varela Ríos, del Tribunal de Carolina, había determinado causa para arresto en ausencia contra Aleshka Pellot Montes por delitos de corrupción de menores y ratería. Mientras, el diligenciamiento de la orden de arresto fue expedido por la jueza Rebecca Vera, del mismo tribunal.

Pellot Montes logró prestar la fianza impuesta, de $15,000, y quedó en libertad hasta la fecha de su vista preliminar, pautada para el próximo 30 de octubre, en el Tribunal de Carolina.

Contra Aleshka Pellot Montes pesan cargos de corrupción de menores y ratería (Suministrada)

Según la investigación realizada por la Uniformada, la mujer presuntamente utilizó a su hija, una menor de 12 años, para sustraer mercancía de la tienda de anime Otaku Shop, en Plaza Carolina.

