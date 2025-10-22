Opinión
22 de octubre de 2025
84°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Allanarán la cuenta de Facebook con alegada amenaza contra la gobernadora Jenniffer González

La Policía cuenta con una identificación preliminar del dueño de la cuenta, pero buscan una corroboración oficial

22 de octubre de 2025 - 9:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La investigación de la alegada amenaza contra la gobernadora Jenniffer González está a cargo de la División de Crímenes Cibernéticos de la Policía de Puerto Rico. (Carlos Giusti/Staff)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía espera allanar este miércoles la cuenta de Facebook en la que se publicó una presunta amenaza contra la gobernadora Jenniffer González.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, Edwin Figueroa, indicó que en horas de la mañana de hoy preparan una declaración jurada para solicitar la orden judicial de allanamiento para la cuenta de la mencionada red social.

“Estamos en el proceso investigativo. Recibí esta querella ayer en la mañana. En el día de hoy, vamos a trabajar una orden de allanamiento a la cuenta de Facebook para determinar si las expresiones que hace esta persona, que realmente las haya hecho él”, dijo Figueroa a WAPA TV. “Una vez identifiquemos eso, daremos continuidad a la investigación y cuando tengamos todo en la investigación, se lo presentaremos a la Fiscalía”.

El oficial señaló que cuentan con una identificación preliminar de la persona, pero buscarán corroborarla en el proceso, que está a cargo de la División de Crímenes Cibernéticos de la Policía de Puerto Rico.

“Entendemos que es de aquí de Puerto Rico, pero eso lo vamos a confirmar en el día de hoy”, comentó Figueroa, en entrevista con Telemundo.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
