Allanarán la cuenta de Facebook con alegada amenaza contra la gobernadora Jenniffer González

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, Edwin Figueroa, indicó que en horas de la mañana de hoy preparan una declaración jurada para solicitar la orden judicial de allanamiento para la cuenta de la mencionada red social.

“Estamos en el proceso investigativo. Recibí esta querella ayer en la mañana. En el día de hoy, vamos a trabajar una orden de allanamiento a la cuenta de Facebook para determinar si las expresiones que hace esta persona, que realmente las haya hecho él”, dijo Figueroa a WAPA TV. “Una vez identifiquemos eso, daremos continuidad a la investigación y cuando tengamos todo en la investigación, se lo presentaremos a la Fiscalía”.

El oficial señaló que cuentan con una identificación preliminar de la persona, pero buscarán corroborarla en el proceso, que está a cargo de la División de Crímenes Cibernéticos de la Policía de Puerto Rico.