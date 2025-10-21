Opinión
21 de octubre de 2025
80°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan presunta amenaza en las redes sociales contra la gobernadora Jenniffer González

La Policía, de momento, confirmó que recibió una querella, pero no divulgó detalles adicionales

21 de octubre de 2025 - 6:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por el momento no hay detalles sobre qué red social se hicieron las supuestas expresiones o su contenido mientras se espera que se emita un informe sobre el incidente. (Xavier Araújo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Policía confirmó que investiga una querella radicada por una presunta amenaza lanzada contra la gobernadora Jenniffer González en, al menos, una plataforma social.

“En efecto, hay una querella por alegada amenaza a través de las redes sociales”, confirmó el portavoz de prensa de la Policía, Juan José Díaz, en declaraciones escritas compartidas con El Nuevo Día.

De momento, la Uniformada no ofreció detalles en cuanto al tipo de amenaza o amenazas realizadas contra la funcionaria, el contenido de el o los mensajes, ni en qué plataformas de redes sociales se publicaron.

Mantente conectado a El Nuevo Día para la ampliación de esta historia

Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
¿Quiénes somos?

