Investigan presunta amenaza en las redes sociales contra la gobernadora Jenniffer González
La Policía, de momento, confirmó que recibió una querella, pero no divulgó detalles adicionales
21 de octubre de 2025 - 6:54 PM
La Policía confirmó que investiga una querella radicada por una presunta amenaza lanzada contra la gobernadora Jenniffer González en, al menos, una plataforma social.
“En efecto, hay una querella por alegada amenaza a través de las redes sociales”, confirmó el portavoz de prensa de la Policía, Juan José Díaz, en declaraciones escritas compartidas con El Nuevo Día.
De momento, la Uniformada no ofreció detalles en cuanto al tipo de amenaza o amenazas realizadas contra la funcionaria, el contenido de el o los mensajes, ni en qué plataformas de redes sociales se publicaron.
