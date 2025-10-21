Opinión
21 de octubre de 2025
82°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Policía lleva a cabo un operativo en dos residenciales públicos en Yauco

Se arrestó a una persona “de sumo interés” en la pesquisa por el asesinato de dos menores el pasado 11 de octubre

21 de octubre de 2025 - 6:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La movilización de agentes se da luego de que el alcalde de Yauco elevara preocupaciones a la Policía por la seguridad del municipio ante los múltiples asesinatos reportados en la última semana no solo en esa región, sino en otras áreas de Puerto Rico. (Alex Figueroa Cancel)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Agentes de la Policía Municipal de Yauco y de la Policía de Puerto Rico en Ponce llevaron a cabo un operativo, en la tarde del martes, en los residenciales Santa Catalina y Yauco Housing, en ese pueblo.

RELACIONADAS

Según el coronel Roberto Rivera Miranda, comandante de la región de Ponce, el operativo está relacionado con el asesinato de dos menores el pasado 11 de octubre. Confirmó, además, que detuvieron a una persona “de sumo interés” para el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, aunque prefirió no brindar más detalles hasta que esa división ofrezca más información.

“Vamos a permanecer un grupo bastante amplio noche y madrugada en vigilancia. Este plan se va a extender hasta el 2 de noviembre con personal de la Policía Municipal y nuestro”, indicó Rivera Miranda a El Nuevo Día.

La movilización de agentes se da luego de que el alcalde de Yauco elevara preocupaciones a la Policía por la seguridad en el municipio tras múltiples asesinatos reportados en las últimas semanas, no solo en esa región, sino en otras áreas de Puerto Rico.

“En el caso de Ponce, concentré un plan la semana pasada y ya traía un plan de forma consecutiva, al igual que en Santa Isabel, al ocurrir el doble asesinato de los jóvenes de 16 y 17 años... (por) la preocupación del alcalde activamos este plan para dar el servicio y la ciudadanía se pudiese sentir más tranquila”, expuso el coronel.

En el operativo también participaron funcionarios de la Administración de Vivienda Pública, quienes facilitaron el acceso a algunas unidades en los residenciales que habían sido cerradas por problemas estructurales, pero que la Policía sospechaba eran utilizadas ilegalmente por personas. No obstante, según Rivera Miranda, hasta el momento no se ha encontrado evidencia de su uso.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
