Policía lleva a cabo un operativo en dos residenciales públicos en Yauco

Agentes de la Policía Municipal de Yauco y de la Policía de Puerto Rico en Ponce llevaron a cabo un operativo, en la tarde del martes, en los residenciales Santa Catalina y Yauco Housing, en ese pueblo.

Según el coronel Roberto Rivera Miranda, comandante de la región de Ponce, el operativo está relacionado con el asesinato de dos menores el pasado 11 de octubre. Confirmó, además, que detuvieron a una persona “de sumo interés” para el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, aunque prefirió no brindar más detalles hasta que esa división ofrezca más información.

“Vamos a permanecer un grupo bastante amplio noche y madrugada en vigilancia. Este plan se va a extender hasta el 2 de noviembre con personal de la Policía Municipal y nuestro”, indicó Rivera Miranda a El Nuevo Día.

La movilización de agentes se da luego de que el alcalde de Yauco elevara preocupaciones a la Policía por la seguridad en el municipio tras múltiples asesinatos reportados en las últimas semanas, no solo en esa región, sino en otras áreas de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“En el caso de Ponce, concentré un plan la semana pasada y ya traía un plan de forma consecutiva, al igual que en Santa Isabel, al ocurrir el doble asesinato de los jóvenes de 16 y 17 años... (por) la preocupación del alcalde activamos este plan para dar el servicio y la ciudadanía se pudiese sentir más tranquila”, expuso el coronel.