Identifican a dos adolescentes asesinados en Yauco

La Policía identificó a dos menores de edad que fueron asesinados en la noche de este sábado en Yauco.

Los hechos fueron registrados a eso de las 9:53 p.m., en la calle Boulevard Rubén Ramírez, frente a la urbanización Costa Azul.

De la investigación preliminar se desprende que familiares identificaron a los occisos como Yaniell Rivera Rodríguez, de 17 años de edad, y Yandiel Avilés Rodríguez, de 16 años.

Según la Policía, en la escena encontraron los cuerpos baleados de ambos, con sus rostros encapuchados.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, Daniel Justiniano, indicó que una hora y media antes la Policía Municipal de Yauco había tratado de perseguir una motora con dos personas encapuchadas por sospecha de que estaban armados.

“Nos informan de la Policía Municipal que trataron de intervenirlos, cerca del ‘shopping’ de Yauco, pero se les fueron. Iban en una motora. Entraron al residencial Santa Catalina”, apuntó.

Posteriormente, las autoridades fueron alertadas y confirmaron el hallazgo de ambos cuerpos. También encontraron la motora, pero no dieron con algún arma de fuego en la escena.

“Uno o varios individuos les disparan desde un auto en marcha”, explicó el capitán.

Detalló que durante las próximas horas intentarán lograr acceso a vídeos de múltiples cámaras de seguridad que hay en la zona donde se desarrollaron los eventos del caso.

Con este caso aumentaron a siete los asesinatos reportados entre la madrugada del sábado y la del domingo, cinco de las muertes violentas en menos de 12 horas.