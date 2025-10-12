Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
12 de octubre de 2025
86°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a dos adolescentes asesinados en Yauco

La Policía encontró sus cuerpos baleados luego que entraran a un residencial para escapar de policías municipales

12 de octubre de 2025 - 8:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena de Río Piedras encontraron casquillos de bala de diferentes calibres. (Archivo / GFR Media)
Hasta ayer, la Policía había reportado 352 asesinatos en lo que va de este año, 31 menos que los 383 registrados a la misma fecha en el 2024. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía identificó a dos menores de edad que fueron asesinados en la noche de este sábado en Yauco.

RELACIONADAS

Los hechos fueron registrados a eso de las 9:53 p.m., en la calle Boulevard Rubén Ramírez, frente a la urbanización Costa Azul.

De la investigación preliminar se desprende que familiares identificaron a los occisos como Yaniell Rivera Rodríguez, de 17 años de edad, y Yandiel Avilés Rodríguez, de 16 años.

Según la Policía, en la escena encontraron los cuerpos baleados de ambos, con sus rostros encapuchados.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, Daniel Justiniano, indicó que una hora y media antes la Policía Municipal de Yauco había tratado de perseguir una motora con dos personas encapuchadas por sospecha de que estaban armados.

“Nos informan de la Policía Municipal que trataron de intervenirlos, cerca del ‘shopping’ de Yauco, pero se les fueron. Iban en una motora. Entraron al residencial Santa Catalina”, apuntó.

Posteriormente, las autoridades fueron alertadas y confirmaron el hallazgo de ambos cuerpos. También encontraron la motora, pero no dieron con algún arma de fuego en la escena.

“Uno o varios individuos les disparan desde un auto en marcha”, explicó el capitán.

Detalló que durante las próximas horas intentarán lograr acceso a vídeos de múltiples cámaras de seguridad que hay en la zona donde se desarrollaron los eventos del caso.

Con este caso aumentaron a siete los asesinatos reportados entre la madrugada del sábado y la del domingo, cinco de las muertes violentas en menos de 12 horas.

Hasta ayer, la Policía había reportado 352 asesinatos en lo que va de este año, 31 menos que los 383 registrados a la misma fecha en el 2024.

Tags
YaucoPolicía de Puerto RicoAsesinatosBreaking NewsMenores de edad
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 12 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: