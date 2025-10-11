Opinión
11 de octubre de 2025
85°lluvia ligera
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan doble asesinato frente a una discoteca en Puerto Nuevo

Un hombre también resultó herido de bala en medio del tiroteo

11 de octubre de 2025 - 8:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, en unión al fiscal de turno se encuentran a cargo de la investigación. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre y una mujer fueron asesinados, este sábado, en medio de un incidente en el que una tercera persona también resultó herida de bala frente a la discoteca La Escalera, ubicada en la avenida José de Diego, en Puerto Nuevo.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, una llamada al cuartel policíaco alertó a los agentes sobre disparos en el lugar.

Al llegar a la escena, los oficiales encontraron en el suelo los cuerpos baleados de un hombre y una mujer, quienes al momento no han sido identificados.

Según las autoridades, referente a estos hechos, un hombre resultó herido de bala y fue transportado hacia la sala de emergencias de un hospital del área.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, en unión al fiscal de turno, investigan los hechos.

