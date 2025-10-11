Investigan doble asesinato frente a una discoteca en Puerto Nuevo

Un hombre y una mujer fueron asesinados, este sábado, en medio de un incidente en el que una tercera persona también resultó herida de bala frente a la discoteca La Escalera, ubicada en la avenida José de Diego, en Puerto Nuevo.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, una llamada al cuartel policíaco alertó a los agentes sobre disparos en el lugar.

Al llegar a la escena, los oficiales encontraron en el suelo los cuerpos baleados de un hombre y una mujer, quienes al momento no han sido identificados.

Según las autoridades, referente a estos hechos, un hombre resultó herido de bala y fue transportado hacia la sala de emergencias de un hospital del área.