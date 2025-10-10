Investigan la muerte de un hombre hallado en una residencia en Aguada

Agentes de la Policía investigan la muerte de un hombre reportada en la madrugada de este viernes en la calle 3, de la urbanización Montemar, en Aguada.

De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación.

Al llegar los agentes al lugar, encontraron en una de las habitaciones de la residencia el cuerpo sin vida de César Hernández Rosado, de 48 años.

Según la Policía, el cuerpo fue transportado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde la autopsia y pruebas pertinentes determinarán la causa de muerte.