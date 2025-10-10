Identifican a hombre asesinado cerca de estación del Tren Urbano en San Juan

La Policía identificó como Willy Y. Cruz de Santiago, de 45 años, al hombre que fue asesinado el jueves en la carretera PR-21, cerca de la estación del Tren Urbano de la avenida Martínez Nadal en San Juan.

Según el informe preliminar, una llamada telefónica alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa. Al llegar al lugar, agentes de la Policía Municipal de San Juan encontraron el cuerpo de Cruz de Santiago en un pastizal. El hombre falleció tras recibir múltiples impactos de proyectil de bala.

De acuerdo con las autoridades, Cruz de Santiago contaba con expediente por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas.

La Uniformada no descarta, de momento, que el incidente esté vinculado al doble asesinato y al triple homicidio registrados esta semana en San Juan y Carolina, respectivamente.

“No lo podemos certificar en este momento. Pero sí, obviamente ya lo pensamos y es una de las teorías que pudiéramos manejar en esta investigación”, indicó el inspector Edwin Figueroa Maldonado, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), en entrevista con Noticentro (WAPA TV).

Personal de la División de Homicidios del CIC, en conjunto con el fiscal de turno, están a cargo de la pesquisa.