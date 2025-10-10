Opinión
10 de octubre de 2025
86°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a hombre asesinado cerca de estación del Tren Urbano en San Juan

Según la Policía, Willy Y. Cruz de Santiago, de 45 años, contaba con expediente por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas

9 de octubre de 2025 - 8:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El crimen se reportó en la mañana de este jueves. (Alex Figueroa Cancel)
Por

La Policía identificó como Willy Y. Cruz de Santiago, de 45 años, al hombre que fue asesinado el jueves en la carretera PR-21, cerca de la estación del Tren Urbano de la avenida Martínez Nadal en San Juan.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, una llamada telefónica alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa. Al llegar al lugar, agentes de la Policía Municipal de San Juan encontraron el cuerpo de Cruz de Santiago en un pastizal. El hombre falleció tras recibir múltiples impactos de proyectil de bala.

De acuerdo con las autoridades, Cruz de Santiago contaba con expediente por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas.

La Uniformada no descarta, de momento, que el incidente esté vinculado al doble asesinato y al triple homicidio registrados esta semana en San Juan y Carolina, respectivamente.

“No lo podemos certificar en este momento. Pero sí, obviamente ya lo pensamos y es una de las teorías que pudiéramos manejar en esta investigación”, indicó el inspector Edwin Figueroa Maldonado, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), en entrevista con Noticentro (WAPA TV).

Personal de la División de Homicidios del CIC, en conjunto con el fiscal de turno, están a cargo de la pesquisa.

Ficha de Willie Y. Cruz de Santiago.
Ficha de Willie Y. Cruz de Santiago. (Suministrada por la Policía)
