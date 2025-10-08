Identifican a dos de las tres víctimas de macabro asesinato en Carolina
Los cuerpos fueron encontrados el martes por la mañana en la avenida Monserrate, desnudos, ensangrentados y uno encima del otro
8 de octubre de 2025 - 2:02 PM
Dos de los tres cadáveres encontrados desnudos en una avenida de Carolina el pasado martes fueron identificados por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) como el estudiante y residente de Trujillo Alto, Jan Daniel Santana Márquez, de 18 años, y Eliezer Derickson Messon, de 30 años y residente en Santurce, confirmó a El Nuevo Día la agente Ilianet Montero, oficial de Prensa de la Policía en Carolina.
Un tercer occiso aún no ha sido identificado.
Según la información preliminar, poco después de las 8:00 a.m. de ayer, una mujer que transitaba por la zona donde termina la avenida Monserrate, conocida como la avenida Paseo Los Gigantes Final, frente a la Iglesia La Nueva Cosecha, reportó a la Policía Municipal de Carolina el hallazgo de tres cuerpos desnudos, ensangrentados y mutilados tirados en el pavimento, uno encima del otro.
“No se descarta absolutamente nada en una investigación”, expresó la inspectora Mabel Olivera, directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, el día de los hechos cuando se le preguntó por un posible móvil.
“Reflejan que fueron torturados”, añadió.
La Policía no descarta que la macabra escena esté relacionada al hallazgo de otros dos cuerpos en una escena similar a orillas de la calle Roosevelt en la barriada Figueroa de Santurce.
El ICF encontró que una de las víctimas en Carolina y una en San Juan presentaban herida de bala. Sin embargo, en la primera escena no se encontraron casquillos de bala.
En ese otro caso, el informe policiaco señala que los cuerpos desnudos de dos hombres sin vida fueron encontrados tirados a orillas de la mencionada vía.
