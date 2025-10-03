Disputa familiar culmina con hombre apuñalado en Carolina
La Policía confirmó que un hombre fue puesto bajo arresto tras el incidente
3 de octubre de 2025 - 8:37 AM
3 de octubre de 2025 - 8:37 AM
Un hombre fue apuñalado en la mañana de este viernes en medio de una disputa familuar ocurrida en la urbanización Country Club, en Carolina.
Según el informe preliminar de la Policía, el perjudicado fue transportado por paramédicos municipales hacia la sala de emergencias de un hospital del área.
Al momento se desconoce su condición y mayores detalles de la disputa que terminó en la agresión.
De momento, hay un hombre arrestado y personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina tiene a cargo la pesquisa.
Cabe destacar que este caso se reporta a solo horas de que se radicaran cargos contra un hombre que está imputado de asesinar a su madre en Toa Baja, en lo que representa otro incidente de violencia intrafamiliar.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: