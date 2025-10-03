Opinión
Feriados
3 de octubre de 2025
84°ligeramente nublado
Noticia
Disputa familiar culmina con hombre apuñalado en Carolina

La Policía confirmó que un hombre fue puesto bajo arresto tras el incidente

3 de octubre de 2025 - 8:37 AM

La investigación está a cargo del CIC de Carolina. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre fue apuñalado en la mañana de este viernes en medio de una disputa familuar ocurrida en la urbanización Country Club, en Carolina.

Según el informe preliminar de la Policía, el perjudicado fue transportado por paramédicos municipales hacia la sala de emergencias de un hospital del área.

Al momento se desconoce su condición y mayores detalles de la disputa que terminó en la agresión.

De momento, hay un hombre arrestado y personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina tiene a cargo la pesquisa.

Cabe destacar que este caso se reporta a solo horas de que se radicaran cargos contra un hombre que está imputado de asesinar a su madre en Toa Baja, en lo que representa otro incidente de violencia intrafamiliar.

Breaking News Policía de Puerto Rico Seguridad CIC Carolina
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
