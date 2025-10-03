Disputa familiar culmina con hombre apuñalado en Carolina

Un hombre fue apuñalado en la mañana de este viernes en medio de una disputa familuar ocurrida en la urbanización Country Club, en Carolina.

Según el informe preliminar de la Policía, el perjudicado fue transportado por paramédicos municipales hacia la sala de emergencias de un hospital del área.

Al momento se desconoce su condición y mayores detalles de la disputa que terminó en la agresión.

De momento, hay un hombre arrestado y personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina tiene a cargo la pesquisa.