Elon Musk se llama “tonto” a sí mismo por financiar a OpenAI

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, dijo este miércoles en el juicio contra OpenAI que fue “un tonto” al financiar la fundación de la tecnológica, a la que demandó por cambiar su misión inicial sin fines de lucro.

“Fui un tonto que les proporcionó financiación gratuita para crear una ‘startup’… Les entregué 38 millones de dólares en financiación esencialmente gratuita para crear lo que se convertiría en una empresa de 800,000 millones de dólares", declaró el multimillonario , según información citada por el New York Times.

Musk declara por segundo día en una corte federal en Oakland (California) en una batalla legal que inició en 2024, contra la empresa matriz de ChatGPT, sus cofundadores Altman y Greg Brockman, y su socio principal, Microsoft, por incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto.

1 / 10 | FOTOS: Destronan a Elon Musk como el más rico del mundo ¿Quién lo es ahora?. Michael Dell, fundador de Dell. Tiene una fortuna de $151 billones. 1 / 10 FOTOS: Destronan a Elon Musk como el más rico del mundo ¿Quién lo es ahora? Michael Dell, fundador de Dell. Tiene una fortuna de $151 billones. Compartir

El cofundador de Tesla, SpaceX y xAI ha repetido en el estrado que fue engañado por su otrora amigo Altman para que donara dinero para la fundación de OpenAI, concebida en 2015 como una empresa sin fines de lucro. El año pasado la tecnológica obtuvo la aprobación de los reguladores para reestructurar su negocio principal transformándolo en una corporación con fines de lucro, aunque sigue teniendo una configuración híbrida con beneficio limitado.

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La demanda civil exige que OpenAI le pague 150,000 millones de dólares a Musk, el despido de Altman y que la compañía regrese a su estatus de organización sin fines de lucro.

OpenAI ha calificado la demanda como un intento motivado por la envidia que busca obstaculizar a un competidor directo mediante el uso del sistema judicial.En ese sentido, Musk defendió desde el estrado la creación en 2023 de xAI, su empresa de inteligencia artificial recientemente fusionada con Spacex.