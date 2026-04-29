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Acusan a funcionarios mexicanos de importar grandes cantidades de droga a Estados Unidos

El gobernador de Sinaloa enfrenta delitos de tráfico de drogas y armas en una acusación en Nueva York

29 de abril de 2026 - 4:43 PM

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El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha, saluda mientras participa en un simulacro anual de terremoto en Culiacán, México, el 19 de septiembre de 2024. (Eduardo Verdugo)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York- El gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos fueron acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas en una acusación que se dio a conocer el miércoles en Nueva York, acusados de ayudar en la importación masiva de narcóticos ilícitos a Estados Unidos.

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Las autoridades federales estadounidenses anunciaron los cargos en un comunicado de prensa. Ninguno de los acusados estaba detenido.

Los acusados en los documentos judiciales desvelados en un tribunal federal de Manhattan son funcionarios y ex funcionarios del Gobierno o de las fuerzas de seguridad de Sinaloa, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador del estado mexicano de Sinaloa desde noviembre de 2021.

Algunos de ellos, según la acusación, han participado en la campaña de violencia y venganza del cártel de Sinaloa.

La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros cuatro integrantes de esa organización delictiva.El operativo federal mexicano contó con la ayuda de Estados Unidos.Para el gobierno de Estados Unidos, Oseguera Cervantes era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, mientras que el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de capos sancionados por tráfico internacional de drogas.
1 / 15 | Violencia y temor: así se veían las calles tras el asesinato de “El Mencho” en México. La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros cuatro integrantes de esa organización delictiva. - Alejandra Leyva

La acusación alegaba que estaban estrechamente alineados con la facción del cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el antiguo líder del cártel que ahora cumple cadena perpetua en una prisión estadounidense.

Según las autoridades, los acusados han desempeñado papeles esenciales para ayudar al cártel de la droga de Sinaloa a transportar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.

El fiscal federal Jay Clayton calificó al cártel de Sinaloa de “organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad de drogas peligrosas durante décadas.”

Y añadió: “Como pone de manifiesto la acusación, el cártel de Sinaloa, y otras organizaciones de narcotraficantes como él, no operarían con la misma libertad o éxito sin políticos corruptos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en su nómina.”

Entre los acusados, al menos tres funcionarios -Rocha, el gobernador, el alcalde de la capital de Sinaloa y un senador- estaban afiliados al partido de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, Morena. Otros funcionarios ocupaban cargos no afiliados a partidos mexicanos.

La oficina del gobernador de Sinaloa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Las acusaciones se producen después de que el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, dijera la semana pasada que la administración estadounidense lanzaría una campaña anticorrupción dirigida contra funcionarios mexicanos que, según él, estaban vinculados al crimen organizado.

“La corrupción no sólo obstaculiza el progreso, sino que lo distorsiona. Aumenta los costes, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados. No es un problema sin víctimas”, afirmó Johnson.

Sheinbaum respondió el lunes diciendo que su gobierno no ha visto “ninguna prueba” de las acusaciones de corrupción.

“Cualquier investigación en Estados Unidos contra cualquier persona en México debe tener pruebas revisadas por la Procuraduría (mexicana)”, dijo Sheinbaum.

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