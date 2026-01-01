Estados Unidos ataca otras 5 lanchas presuntamente usadas para narcotráfico y mata a 8 personas

Washington - El ejército de EE.UU. dijo el miércoles que atacó a cinco presuntos barcos de contrabando de drogas durante dos días, matando a un total de ocho personas, mientras que otras saltaron por la borda y pueden haber sobrevivido.

El comunicado del Comando Sur de Estados Unidos, que opera en Sudamérica, no reveló dónde ocurrieron los ataques del martes y miércoles. Ataques anteriores han tenido lugar en el mar Caribe y en el Océano Pacífico oriental.

Un video del ataque del martes publicado por el Comando Sur en las redes sociales muestra tres barcos que viajan en una formación cerrada, lo cual es inusual, y los militares dijeron que estaban en un convoy a lo largo de rutas conocidas de narcotráfico y “habían transferido narcóticos entre los tres buques antes de los ataques.” Los militares no aportaron pruebas para respaldar la afirmación.

El ejército dijo que tres personas murieron cuando el primer barco fue alcanzado, mientras que las personas en los otros dos barcos saltaron por la borda y se distanciaron de los buques antes de ser atacados. El Comando Sur dijo que había avisado inmediatamente a los guardacostas estadounidenses para que activaran las labores de búsqueda y rescate.

El comunicado del Comando Sur no precisaba si se había rescatado a los que habían saltado de las embarcaciones.

Llamar a la Guardia Costera es notable porque los militares estadounidenses fueron objeto de un fuerte escrutinio después de que las fuerzas estadounidenses mataran a los supervivientes de un ataque a principios de septiembre con un ataque de seguimiento a su barco inutilizado. Algunos legisladores demócratas y expertos legales dijeron que los militares cometieron un delito, mientras que la administración Trump y algunos legisladores republicanos dicen que el ataque de seguimiento fue legal.

Las fuerzas estadounidenses atacaron otras dos embarcaciones el miércoles, matando a cinco personas que presuntamente traficaban con drogas a lo largo de rutas de tráfico conocidas, informó el Comando Sur en otro comunicado. No proporcionó pruebas del supuesto tráfico ni reveló la masa de agua en la que se produjeron los ataques. Los vídeos publicados con el comunicado en las redes sociales mostraban una embarcación en el agua y explosiones.

Los últimos ataques elevan a 35 el número total de ataques conocidos contra embarcaciones y a al menos 115 el número de personas muertas desde principios de septiembre, según las cifras anunciadas por la administración Trump.

El presidente Donald Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y ha afirmado que Estados Unidos está inmerso en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga.

Junto con los ataques, la administración Trump ha aumentado las fuerzas militares en la región como parte de una campaña de presión cada vez mayor sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos.

Mientras tanto, la CIA estuvo detrás de un ataque con aviones no tripulados la semana pasada en una zona de atraque que se cree que fue utilizada por los cárteles de la droga venezolanos, según dos personas familiarizadas con los detalles de la operación que solicitaron el anonimato para discutir el asunto clasificado.

