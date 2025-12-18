Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ejército de Estados Unidos dice que mató a 4 personas en ataque contra lancha que supuestamente llevaba drogas

Este sería el ataque número 26 en contra de embarcaciones de presunto narcotráfico en aguas del Caribe

18 de diciembre de 2025 - 10:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El gobierno federal de Estados Unidos enfrenta un creciente escrutinio por parte de los legisladores sobre la campaña de ataques a embarcaciones. (Julia Demaree Nikhinson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El ejército de Estados Unidos afirmó el miércoles que atacó un bote que supuestamente era usado para contrabandear drogas en el océano Pacífico, y que mató a cuatro personas a bordo, el mismo día en que la Cámara de Representantes rechazó propuestas para limitar el poder del presidente Donald Trump de usar la fuerza militar contra cárteles narcotraficantes.

El Comando Sur de Estados Unidos aseveró en redes sociales que la embarcación era operada por narcoterroristas a lo largo de una conocida ruta de tráfico. El ejército no proporcionó pruebas para sustentar las acusaciones, pero publicó un video de un bote avanzando sobre el agua antes de que ocurriera una explosión.

El ataque elevó a 26 el número total de ataques conocidos del ejército estadounidense contra pequeñas embarcaciones, mientras que al menos 99 personas han sido asesinadas por dichos ataques, según cifras anunciadas por el gobierno de Trump.

Trump alega que los ataques son necesarios para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y afirmó que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con cárteles del narcotráfico.

El gobierno federal de Estados Unidos enfrenta un creciente escrutinio por parte de los legisladores sobre la campaña de ataques a embarcaciones. El primer ataque a principios de septiembre involucró un doble ataque que mató a dos sobrevivientes que se aferraban a los restos de un bote después del primer impacto.

Los republicanos de la Cámara de Representantes rechazaron el miércoles un par de resoluciones respaldadas por los demócratas que habrían obligado al gobierno de Trump a pedir autorización del Congreso antes de continuar los ataques contra los cárteles. Fueron las primeras votaciones en la cámara baja sobre la campaña militar de Trump en América Central y del Sur. Una mayoría de republicanos en el Senado había votado previamente en contra de resoluciones similares, y Trump casi con certeza las vetaría si llegaran a aprobarse en el Congreso.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
