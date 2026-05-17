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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fianza de $1.5 millones contra hombre imputado de asesinar a un compañero de trabajo en Aibonito

Jorge Luis Colón Rodríguez, de 26 años, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas

17 de mayo de 2026 - 10:13 PM

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La jueza Sylvia Saldaña Villafañe, del Tribunal de Aibonito, encontró causa para arresto contra Jorge Luis Colón Rodríguez, de 26 años, por presuntamente asesinar a Joel Enrique Santiago Moreno. (Alex Figueroa Cancel)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Sylvia Saldaña Villafañe, del Tribunal de Aibonito, encontró causa para arresto en la tarde de este sábado, contra Jorge Luis Colón Rodríguez, de 26 años, por presuntamente asesinar a Joel Enrique Santiago Moreno, de 44, en la noche del viernes.

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El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que la fiscal María L. Varas García formuló un cargo por asesinato en primer grado y dos por violaciones a la Ley de Armas, por portación y uso sin licencia, y por disparar y/o apuntar un arma.

Saldaña Villafañe encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza global de $1.5 millones que Saldaña Villafañe no prestó. El imputado permanecerá bajo custodia hasta el 1 de junio, cuando se celebrará la vista preliminar.

Según se desprende de la investigación, el pasado viernes, mientras Santiago Moreno disfrutaba de su periodo de alimentos en la planta procesadora de pollos donde laboraba, Saldaña Villafañe se le acercó con un arma de fuego y, presuntamente, le disparó en el lado superior izquierdo del pecho.

Santiago Moreno fue trasladado al hospital Menonita de Aibonito, donde falleció mientras era atendido.

El crimen se reportó a las 8:15 p.m., en el kilómetro 47.6 de la carretera PR-14, cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un herido de bala.

Según la Uniformada, al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre con una herida de proyectil de bala en el pecho.

El teniente Luis Rivas Jiménez, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, había indicado a El Nuevo Día que se realizaban entrevistas y se recopilaba material audiovisual para presentar el caso ante la Fiscalía de Aibonito.

“Al momento, sobre los hechos de ayer no tenemos un móvil específico todavía de cuál fue el detonante que terminó en la muerte de esta persona”, expresó el oficial.

Sobre la posibilidad de que ocurriera un altercado previo entre Santiago Moreno y la persona detenida, Rivas Jiménez indicó que los compañeros de trabajo entrevistados hasta ahora no han señalado haber presenciado una discusión entre la víctima y el sospechoso durante los hechos del viernes.

“No descartamos que haya surgido algún contratiempo entre ellos anteriormente. Eso es parte de lo que se continúa investigando”, añadió.

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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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