Reportan dos heridos de bala en Cataño y Canóvanas

Dos hombres fueron heridos de bala en circunstancias que son investigadas por la Policía, en casos separados, entre la noche de ayer y la madrugada de este jueves en Canóvanas y Cataño.

El primero de los dos incidentes fue reportado a eso de las 11:24 p.m., cerca de la estación de gasolina Mobile, que ubica en el barrio La Central, en Canóvanas.

Según la investigación preliminar, la Uniformada “fue alertada sobre un hombre que había llegado hasta un hospital del área con una herida de bala en su cuerpo. Al llegar los agentes, informó la querellante que su hijo resultó herido en la pierna derecha”.

Al momento, su condición de salud es descrita como estable.

En otro caso, no relacionado, un herido de bala fue reportado a eso de las 3:30 a.m., en la avenida Flor del Valle, frente a la urbanización Palm Court, de Cataño.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información preliminar, el querellante indicó que “mientras se encontraba transitando en su motora eléctrica por esta vía de rodaje, sintió algo en la pierna derecha y al llegar a su residencia se percató que estaba herido de bala”.

Agregó que el perjudicado “dijo desconocer de donde provino el disparo”.

Posteriormente, fue transportado por un familiar a una institución médica local, en condición estable.