Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan dos heridos de bala en Cataño y Canóvanas

Las autoridades investigan la procedencia de los disparos en ambos casos

1 de enero de 2026 - 6:22 AM

Updated At

Actualizado el 1 de enero de 2026 - 7:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El joven presentaba más de 20 heridas de bala en la cabeza y el pecho. En la escena se encontraron casquillos de calibre .40, precisó el jefe del CIC. (Archivo / GFR Media)
El caso será referido a la División de Agresiones de Bayamón para continuar con la investigación.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking News

Dos hombres fueron heridos de bala en circunstancias que son investigadas por la Policía, en casos separados, entre la noche de ayer y la madrugada de este jueves en Canóvanas y Cataño.

RELACIONADAS

El primero de los dos incidentes fue reportado a eso de las 11:24 p.m., cerca de la estación de gasolina Mobile, que ubica en el barrio La Central, en Canóvanas.

Según la investigación preliminar, la Uniformada “fue alertada sobre un hombre que había llegado hasta un hospital del área con una herida de bala en su cuerpo. Al llegar los agentes, informó la querellante que su hijo resultó herido en la pierna derecha”.

Al momento, su condición de salud es descrita como estable.

En otro caso, no relacionado, un herido de bala fue reportado a eso de las 3:30 a.m., en la avenida Flor del Valle, frente a la urbanización Palm Court, de Cataño.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante indicó que “mientras se encontraba transitando en su motora eléctrica por esta vía de rodaje, sintió algo en la pierna derecha y al llegar a su residencia se percató que estaba herido de bala”.

Agregó que el perjudicado “dijo desconocer de donde provino el disparo”.

Posteriormente, fue transportado por un familiar a una institución médica local, en condición estable.

El caso será referido a la División de Agresiones de Bayamón para continuar con la investigación.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
