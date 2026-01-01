Mujer con herida abierta en la cabeza llega hasta cuartel de Aguas Buenas

Una mujer fue trasladada a un hospital luego que llegó al cuartel de la Policía en Aguas Buenas con una herida abierta en la cabeza, confirmó la Uniformada.

La agente Nélida Osorio indicó, vía telefónica, que atendió a la fémina, pero no ofreció información adicional sobre cómo la mujer resultó herida.

“Si, ella vino hasta aquí, yo fui quien la recibí. La transportaron hasta una institución médica donde está recibiendo atención y entiendo que está en condición estable, pero no puedo brindar más información”, explicó Osorio a El Nuevo Día.

Osorio tampoco indicó si se puede tratar de un caso de violencia de género.