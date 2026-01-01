Opinión
Mujer con herida abierta en la cabeza llega hasta cuartel de Aguas Buenas

Fue trasladada a un hospital de la zona; la Policía, de momento, desconoce si se trata de un incidente de violencia de género

1 de enero de 2026 - 8:46 PM

La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
Una mujer que mostraba una herida abierta en la cabeza llegó hasta el cuartel de la Policía en Aguas Buenas en la noche del miércoles.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una mujer fue trasladada a un hospital luego que llegó al cuartel de la Policía en Aguas Buenas con una herida abierta en la cabeza, confirmó la Uniformada.

La agente Nélida Osorio indicó, vía telefónica, que atendió a la fémina, pero no ofreció información adicional sobre cómo la mujer resultó herida.

“Si, ella vino hasta aquí, yo fui quien la recibí. La transportaron hasta una institución médica donde está recibiendo atención y entiendo que está en condición estable, pero no puedo brindar más información”, explicó Osorio a El Nuevo Día.

Osorio tampoco indicó si se puede tratar de un caso de violencia de género.

Pendientes a elnuevodia.com para la actualización de esta historia

Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
