Aumenta la cifra: brote de cólera en el Congo ya ha cobrado la vida de 87 personas

Bunia, Congo- Se han registrado al menos 87 muertes en el nuevo brote de ébola del Congo en la provincia oriental de Ituri, según informaron el sábado los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) africanos, que advirtieron de una “transmisión comunitaria activa”, mientras los trabajadores sanitarios se apresuraban a intensificar las pruebas de detección y el rastreo de contactos para contener la enfermedad.

Mientras tanto, periodistas de Associated Press en Bunia, la capital de Ituri, entrevistaron a lugareños que relataron sus temores y sus constantes entierros.

“Todos los días muere gente... y esto ocurre desde hace una semana. En un solo día, enterramos a dos, tres o incluso más personas”, dijo Jean Marc Asimwe, residente de Bunia. “A estas alturas, no sabemos realmente de qué tipo de enfermedad se trata”.

El ébola es muy contagioso y puede contraerse a través de fluidos corporales como el vómito, la sangre o el semen. La enfermedad que causa es rara, pero grave y a menudo mortal.

Las autoridades anunciaron por primera vez el último brote en el Congo el viernes, con 65 muertes y 246 casos sospechosos. El sábado, los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron de 336 casos sospechosos y 13 confirmados. Cuatro personas han muerto entre los casos confirmados.

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En una sesión informativa en línea celebrada el sábado, el Director General de Africa CDC, Dr. Jean Kaseya, declaró que los primeros casos se registraron en la zona de salud de Mongwalu, un área minera muy frecuentada. “Posteriormente, los casos se trasladaron a Rwampara y Bunia a medida que los pacientes buscaban atención médica, lo que permitió su propagación por tres zonas de salud”, declaró.

Varias personas esperan a que les tomen la temperatura frente al Hospital Musulmán de Kibuli en Kampala, Uganda, el sábado 16 de mayo de 2026. (Foto AP/Hajarah Nalwadda) (Hajarah Nalwadda)

Sigue habiendo un elevado número de casos activos en la comunidad local, sobre todo en Mongwalu, dijo Kaseya, “lo que complica significativamente los esfuerzos de contención y rastreo de contactos.”

La inseguridad en Ituri, donde los militantes respaldados por el Estado Islámico llevan a cabo ataques mortales sin control, sigue restringiendo las operaciones de vigilancia y respuesta rápida, añadió.

De los 87 fallecidos, 57 se encuentran en la zona de salud de Mongwalu, 27 en la de Rwampara y tres en Bunia, la principal ciudad de Ituri.

El ministro de Sanidad congoleño, Samuel-Roger Kamba, declaró a última hora del viernes que los resultados de las pruebas confirmaban la presencia del virus Bundibugyo, una variante de la enfermedad que ha sido menos prominente en los brotes anteriores del Congo. Este es el decimoséptimo brote en el Congo desde que el ébola apareció por primera vez en el país en 1976.

El presunto caso índice del último brote es una enfermera que murió en un hospital de Bunia, según Kamba. Dijo que el caso se remonta tres semanas atrás, al 24 de abril.

No precisó si se habían analizado muestras de la enfermera, pero dijo que la persona presentaba síntomas sugestivos de ébola.

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Brote se ha extendido a Uganda

Uganda confirmó el viernes un caso de ébola que, según las autoridades, fue “importado” del Congo. La persona falleció en el Hospital Musulmán de Kibuli, en la capital de Uganda, Kampala, el 14 de mayo.

Los CDC de África habían manifestado su preocupación por el riesgo de una mayor propagación debido a la proximidad de las zonas afectadas a Uganda y Sudán del Sur.

Ambulancias estacionadas frente a un hospital en Bunia, Congo, el sábado 16 de mayo de 2026. (Foto AP/Constant Same Bagalwa) (Constant Same Bagalwa)

El cuerpo del paciente fallecido en Kampala fue trasladado posteriormente al Congo y no se ha confirmado ningún otro caso local, según informó el Ministerio de Sanidad de Uganda.

El sábado, la gente estaba siendo examinada a la entrada del Hospital Musulmán de Kibuli.

Ismail Kigongo, que reside en Kampala, afirmó que el nuevo brote le recordaba a su padre, al que perdió durante la pandemia de COVID-19. “Me asusto mucho porque recuerdo haber enterrado a mi padre sin ver su cuerpo”, dijo.

Kenia, país vecino de Uganda, declaró el sábado que sólo existe un “riesgo moderado de importación” del virus del Ébola debido a los viajes regionales. El gobierno de Kenia dijo que ha formado un equipo de preparación contra el ébola y ha reforzado la vigilancia en todos los puntos de entrada.

País grande, problemas logísticos

El Congo tiene experiencia en la gestión de brotes de ébola, pero a menudo se enfrenta a problemas logísticos a la hora de enviar expertos y suministros a las regiones afectadas.

Una mujer se desinfecta las manos frente al Hospital Musulmán de Kibuli en Kampala, Uganda, el sábado 16 de mayo de 2026. (Foto AP/Hajarah Nalwadda) (Hajarah Nalwadda)

Las provincias congoleñas, el segundo país africano por superficie, están muy alejadas unas de otras y, en su mayoría, son escenario de conflictos. Ituri, por ejemplo, está a unos 1,000 kilómetros de la capital del país, Kinshasa, y está asolada por la violencia de militantes respaldados por el Estado Islámico.

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Sólo se han analizado 13 muestras de sangre en el Instituto Nacional de Investigación Biomédica; 8 dieron positivo para la cepa Bundibugyo. Las cinco restantes no pudieron ser analizadas debido a un volumen insuficiente de muestras, declaró el ministro de Sanidad.

En Bunia, la principal ciudad de Ituri, los comercios y las actividades habituales en los lugares públicos parecían normales el viernes.