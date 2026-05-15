Lo que hay que saber sobre el nuevo brote de ébola que ha matado a 65 personas en el Congo

El máximo organismo de salud pública de África ha confirmado un nuevo brote de ébola en la provincia congoleña de Ituri.

Ya se han registrado un total de 246 casos sospechosos y 65 muertes en el nuevo brote, según informaron el viernes en un comunicado los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África.

Esto es lo que hay que saber sobre la crisis sanitaria:

El brote se encuentra en una zona remota del Congo

Los casos sospechosos de ébola se han registrado principalmente en las zonas de salud de Mongwalu y Rwampara, en Ituri. También se han notificado casos sospechosos en Bunia, la capital de la provincia de Ituri.

Hasta ahora, sólo cuatro de las muertes notificadas son casos confirmados en laboratorio, pero el nuevo brote se confirmó después de muchos casos sospechosos.

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Ituri se encuentra en una remota zona del este del Congo, con redes de carreteras deficientes, y a más de 1,000 kilómetros de la capital del país, Kinshasa.

Las autoridades están preocupadas por el riesgo de una mayor propagación

Uno de los principales motivos de preocupación, según el Africa CDC, es la proximidad de las zonas afectadas a Uganda y Sudán del Sur. Bunia, la principal ciudad de Ituri, está cerca de la frontera con Uganda.

Según la agencia, también existe el riesgo de una mayor propagación debido a los intensos movimientos de población, los desplazamientos relacionados con la minería y las crisis de seguridad en las zonas afectadas. En el último año, los ataques de grupos armados han causado decenas de muertos y miles de desplazados en algunas zonas de la provincia de Ituri.

También hay lagunas en las listas de contactos, según los CDC africanos, ya que las autoridades locales se apresuran a encontrar a las personas que podrían haber estado expuestas al virus.

Se están realizando grandes esfuerzos para contener el brote

El CDC de África dijo que ya está trabajando con las autoridades nacionales y los socios para apoyar una “respuesta rápida y coordinada”.

Ha convocado para el viernes una reunión urgente de coordinación de alto nivel con las autoridades sanitarias del Congo, Uganda y Sudán del Sur, junto con socios clave como organismos de la ONU y otros países.

La reunión, según la agencia, se centrará en las prioridades de respuesta inmediata, la coordinación transfronteriza, la vigilancia, los entierros seguros y dignos y la movilización de recursos, entre otras áreas.

El Dr. Gabriel Nsakala, profesor de salud pública que ha participado en anteriores respuestas al brote de ébola en el Congo, dijo que el Congo y los trabajadores sanitarios sobre el terreno tienen un alto nivel de experiencia de brotes anteriores, además de la infraestructura existente, como laboratorios. “Ahora, la experiencia y los equipos tienen que llegar rápidamente”, añadió Nsakala.

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El ébola tiene vacuna, pero podría haber problemas logísticos

El Congo es el segundo país más grande de África por superficie y a menudo se enfrenta a problemas logísticos para responder a los brotes de enfermedades debido al mal estado de las carreteras y las distancias.

Durante el brote del año pasado, que duró tres meses, la Organización Mundial de la Salud se enfrentó inicialmente a importantes dificultades para distribuir las vacunas, lo que tardó una semana en confirmarse el brote.

La financiación también ha sido problemática. Durante el brote del año pasado, las autoridades sanitarias se mostraron preocupadas por el impacto de los recientes recortes de financiación en Estados Unidos.

Estados Unidos había apoyado la respuesta a los anteriores brotes de ébola en el Congo, incluso en 2021, cuando la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional proporcionó hasta $11.5 millones para apoyar los esfuerzos en toda África.

Es el decimoséptimo brote de ébola en el Congo

El último brote es el decimoséptimo en el Congo desde que la enfermedad apareció por primera vez en el país en 1976.

Se produce unos cinco meses después de que el último brote de ébola en el Congo se declarara extinguido en diciembre tras 43 muertes. Antes de eso, el último brote, en la provincia nororiental de Ecuador en 2022, mató a seis personas.

Un brote de ébola entre 2018 y 2020 en el este del Congo mató a más de 1.000 personas, el mayor número de muertes después del brote de 2014-2016 en los países de África Occidental de Guinea, Sierra Leona y Liberia que mató a más de 11,000 personas.

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Cómo se transmite el ébola

El virus del Ébola es muy contagioso y puede transmitirse a las personas a través de animales salvajes. Después se propaga en la población humana por contacto con fluidos corporales como vómitos, sangre o semen, y con superficies y materiales como ropa de cama y de vestir contaminados con estos fluidos.