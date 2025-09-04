Ministerio de Salud del Congo declara nuevo brote de ébola

Dakar, Senegal— El ministerio de salud del Congo anunció el jueves un nuevo brote de ébola, el decimosexto en el país centroafricano, luego de que se confirmara un caso en la provincia sureña de Kasai.

“Hasta la fecha, el informe provisional muestra 28 casos sospechosos y 15 muertes, incluidas 14 en Boulapé y 1 en Mweka, así como cuatro trabajadores de la salud”, dijo Samuel-Roger Kamba, ministro de salud del Congo.

Añadió que la tasa de letalidad, estimada en 53.6%, mostró la gravedad de la situación.

Dijo que las cifras eran provisionales y que la investigación estaba en curso. Los casos sospechosos y las muertes presentaron síntomas como fiebre, vómitos, diarrea y hemorragia.

El caso confirmado fue el de una mujer embarazada de 34 años en la localidad de Boulape, en la provincia sureña de Kasai.

La Organización Mundial de la Salud dijo el jueves que envió a sus expertos junto con el Equipo de Respuesta Rápida del Congo a la provincia de Kasai para fortalecer la vigilancia de enfermedades, el tratamiento y la prevención y el control de infecciones en los centros de salud. También está entregando suministros que incluyen equipo de protección personal, equipo de laboratorio móvil y suministros médicos.

El Congo tiene una reserva de tratamientos y de la vacuna Ervebo contra el ébola, dijo la OMS.

“Estamos actuando con determinación para detener rápidamente la propagación del virus y proteger a las comunidades”, dijo el Dr. Mohamed Janabi, Director Regional de la OMS para África.

El virus del Ébola es altamente contagioso y puede contraerse a través de fluidos corporales como vómito, sangre o semen. La enfermedad que causa es una enfermedad rara pero grave, y a menudo fatal, en humanos.