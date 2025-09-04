Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
4 de septiembre de 2025
89°ligeramente nublado
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ministerio de Salud del Congo declara nuevo brote de ébola

El caso confirmado es el de una mujer embarazada de 34 años en la localidad de Boulape, en la provincia sureña de Kasai

4 de septiembre de 2025 - 3:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ministerio de salud del Congo anunció el jueves un nuevo brote de ébola. (Jerome Delay)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Dakar, Senegal— El ministerio de salud del Congo anunció el jueves un nuevo brote de ébola, el decimosexto en el país centroafricano, luego de que se confirmara un caso en la provincia sureña de Kasai.

“Hasta la fecha, el informe provisional muestra 28 casos sospechosos y 15 muertes, incluidas 14 en Boulapé y 1 en Mweka, así como cuatro trabajadores de la salud”, dijo Samuel-Roger Kamba, ministro de salud del Congo.

Añadió que la tasa de letalidad, estimada en 53.6%, mostró la gravedad de la situación.

Dijo que las cifras eran provisionales y que la investigación estaba en curso. Los casos sospechosos y las muertes presentaron síntomas como fiebre, vómitos, diarrea y hemorragia.

El caso confirmado fue el de una mujer embarazada de 34 años en la localidad de Boulape, en la provincia sureña de Kasai.

La Organización Mundial de la Salud dijo el jueves que envió a sus expertos junto con el Equipo de Respuesta Rápida del Congo a la provincia de Kasai para fortalecer la vigilancia de enfermedades, el tratamiento y la prevención y el control de infecciones en los centros de salud. También está entregando suministros que incluyen equipo de protección personal, equipo de laboratorio móvil y suministros médicos.

Adiestramiento para manejar pacientes de ébola

Adiestramiento para manejar pacientes de ébola

El Departamento de Salud organiza un evento informativo y práctico donde recalcan los pasos del más reciente protocolo de seguridad personal para profesionales de la salud

El Congo tiene una reserva de tratamientos y de la vacuna Ervebo contra el ébola, dijo la OMS.

“Estamos actuando con determinación para detener rápidamente la propagación del virus y proteger a las comunidades”, dijo el Dr. Mohamed Janabi, Director Regional de la OMS para África.

El virus del Ébola es altamente contagioso y puede contraerse a través de fluidos corporales como vómito, sangre o semen. La enfermedad que causa es una enfermedad rara pero grave, y a menudo fatal, en humanos.

La Organización Mundial de la Salud tiene más información disponible sobre el virus del Ébola en su sitio web.

Tags
Breaking NewsCóleraCongoÁfricaMuertes
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 4 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: