Confirman un nuevo brote de ébola que ha cobrado la vida de 65 personas

Kinshasa - Africa CDC, el máximo organismo de salud pública del continente, confirmó el viernes un nuevo brote de ébola en la remota provincia congoleña de Ituri, con 246 casos sospechosos y 65 muertes registradas hasta el momento.

Las muertes y los casos sospechosos se han registrado principalmente en las zonas de salud de Mongwalu y Rwampara, según informaron en un comunicado los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El virus del Ébola es muy contagioso y puede contraerse a través de fluidos corporales como el vómito, la sangre o el semen. La enfermedad que provoca es rara, pero grave y a menudo mortal.

“Se han notificado cuatro muertes entre los casos confirmados en laboratorio. También se han notificado casos sospechosos en Bunia, pendientes de confirmación”, dijo la agencia, refiriéndose a la capital de la provincia de Ituri, cerca de la frontera con Uganda.

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Según los resultados preliminares de laboratorio, se ha detectado el virus del Ébola en 13 de las 20 muestras analizadas.

El último brote se produce unos cinco meses después de que se declarara extinguido el último brote de ébola en el Congo tras 43 muertes.

Ituri se encuentra en una remota zona del este del Congo caracterizada por sus deficientes redes de carreteras, y está a más de 1.000 kilómetros de Kinshasa, la capital del país.

Los CDC africanos manifestaron su preocupación por el riesgo de una mayor propagación debido a los intensos movimientos de población, la movilidad relacionada con la minería en Mongwalu, la inseguridad en las zonas afectadas, las lagunas en la lista de contactos y los problemas de control.

La proximidad de las zonas afectadas a Uganda y Sudán del Sur también suscita preocupación.

La agencia informó de que está convocando una reunión urgente de coordinación de alto nivel para el viernes con las autoridades sanitarias del Congo, Uganda y Sudán del Sur, junto con socios clave como agencias de la ONU y otros países.

“La reunión se centrará en las prioridades de la respuesta inmediata, la coordinación transfronteriza, la vigilancia, el apoyo de laboratorio, la prevención y el control de infecciones, la comunicación de riesgos, los entierros seguros y dignos y la movilización de recursos”, señala el comunicado.

Congo ha sufrido más de una docena de brotes de ébola

Este es el decimoséptimo brote en el Congo desde que la enfermedad apareció por primera vez en el país en 1976. Un brote de ébola entre 2018 y 2020 en el este del Congo mató a más de 1,000 personas.

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Un brote anterior que se extendió por África Occidental entre 2014 y 2016 también mató a más de 11,000 personas.

El nuevo brote creará más preocupación en el país centroafricano, que ha estado luchando contra varios grupos armados en el este, entre ellos el grupo rebelde M23, que lanzó un rápido asalto en enero del año pasado y desde entonces ha ocupado ciudades clave.

Ituri, en particular, también está luchando contra la violencia de la Fuerza Democrática Aliada, un grupo militante vinculado al Estado Islámico que ha matado a decenas de personas allí y en otras partes del este del país.

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