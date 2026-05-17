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Estrecho aliado de Nicolás Maduro enfrentará la justicia en Estados Unidos

El gobierno de Venezuela anunció este sábado la extradición de Alex Saab

17 de mayo de 2026 - 8:16 PM

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, izquierda, y Alex Saab, permanecen juntos durante un evento que marca el aniversario del golpe de 1958 que derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez, en Caracas, Venezuela, 23 de enero de 2024. (Jesus Vargas)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Miami- El gobierno de Venezuela dijo el sábado que extraditó a un cercano aliado de Nicolás Maduro para que enfrente un proceso judicial en Estados Unidos, a menos de tres años después de que el empresario fuera indultado por el presidente Joe Biden como parte de un canje de prisioneros.

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La decisión marca un duro revés para Alex Saab, a quien Maduro luchó con uñas y dientes para traer a casa después de su anterior arresto internacional en 2020. Ahora, el empresario de origen colombiano, descrito durante mucho tiempo por funcionarios estadounidenses como el “hombre de la bolsa” de Maduro, podría tener que testificar contra su antiguo protector, que está a la espera de juicio por cargos de drogas en Manhattan tras ser capturado en una redada de choque por el ejército estadounidense en enero.

La autoridad migratoria venezolana, en un breve comunicado el sábado, no dijo explícitamente a dónde había enviado a Saab, pero dijo que la decisión se tomó sobre la base de varias investigaciones penales en curso en los Estados Unidos. La referencia de la declaración a Saab sólo como un “ciudadano colombiano” puede haber sido un guiño a la ley venezolana, que prohíbe la extradición de sus nacionales. Tras su última detención, Maduro y la presidenta en funciones Delcy Rodríguez afirmaron que Saab era un diplomático venezolano que había sido detenido ilegalmente durante una parada para repostar mientras se dirigía a Irán para una importante misión humanitaria.

Associated Press informó en febrero de que los fiscales federales llevaban meses investigando el papel de Saab en una presunta conspiración de sobornos relacionada con contratos del gobierno venezolano para importar alimentos.

La investigación se deriva de un caso de 2021 que el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició contra el socio de Saab, Álvaro Pulido, dijo un exfuncionario de la ley. Esa acusación, en Miami, se centra en el llamado programa CLAP establecido por Maduro para proporcionar alimentos básicos -arroz, harina de maíz, aceite de cocina- a los venezolanos pobres que luchan por alimentarse en un momento de hiperinflación desenfrenada y una moneda que se desmorona.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial.En un boceto que trascendió en la tarde del lunes, el presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y su esposa, Cilia Flores, segunda de la derecha, comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores Mark Donnelly, segundo de la izquierda, y Andrés Sánchez.
1 / 13 | Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. - Stefan Jeremiah

Saab, de 54 años, amasó una fortuna gracias a contratos con el gobierno venezolano. Pero cayó en desgracia con los nuevos dirigentes del país que tomaron el poder tras la destitución de Maduro. Desde que sustituyó a Maduro el 3 de enero, Rodríguez degradó a Saab, despidiéndolo de su gabinete y despojándolo de su papel como principal conducto para las empresas extranjeras que buscan invertir en Venezuela. Durante meses han circulado noticias contradictorias sobre su encarcelamiento o arresto domiciliario.

El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

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