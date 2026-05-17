Estrecho aliado de Nicolás Maduro enfrentará la justicia en Estados Unidos

Miami- El gobierno de Venezuela dijo el sábado que extraditó a un cercano aliado de Nicolás Maduro para que enfrente un proceso judicial en Estados Unidos, a menos de tres años después de que el empresario fuera indultado por el presidente Joe Biden como parte de un canje de prisioneros.

La decisión marca un duro revés para Alex Saab, a quien Maduro luchó con uñas y dientes para traer a casa después de su anterior arresto internacional en 2020. Ahora, el empresario de origen colombiano, descrito durante mucho tiempo por funcionarios estadounidenses como el “hombre de la bolsa” de Maduro, podría tener que testificar contra su antiguo protector, que está a la espera de juicio por cargos de drogas en Manhattan tras ser capturado en una redada de choque por el ejército estadounidense en enero.

La autoridad migratoria venezolana, en un breve comunicado el sábado, no dijo explícitamente a dónde había enviado a Saab, pero dijo que la decisión se tomó sobre la base de varias investigaciones penales en curso en los Estados Unidos. La referencia de la declaración a Saab sólo como un “ciudadano colombiano” puede haber sido un guiño a la ley venezolana, que prohíbe la extradición de sus nacionales. Tras su última detención, Maduro y la presidenta en funciones Delcy Rodríguez afirmaron que Saab era un diplomático venezolano que había sido detenido ilegalmente durante una parada para repostar mientras se dirigía a Irán para una importante misión humanitaria.

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Associated Press informó en febrero de que los fiscales federales llevaban meses investigando el papel de Saab en una presunta conspiración de sobornos relacionada con contratos del gobierno venezolano para importar alimentos.

La investigación se deriva de un caso de 2021 que el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició contra el socio de Saab, Álvaro Pulido, dijo un exfuncionario de la ley. Esa acusación, en Miami, se centra en el llamado programa CLAP establecido por Maduro para proporcionar alimentos básicos -arroz, harina de maíz, aceite de cocina- a los venezolanos pobres que luchan por alimentarse en un momento de hiperinflación desenfrenada y una moneda que se desmorona.

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Saab, de 54 años, amasó una fortuna gracias a contratos con el gobierno venezolano. Pero cayó en desgracia con los nuevos dirigentes del país que tomaron el poder tras la destitución de Maduro. Desde que sustituyó a Maduro el 3 de enero, Rodríguez degradó a Saab, despidiéndolo de su gabinete y despojándolo de su papel como principal conducto para las empresas extranjeras que buscan invertir en Venezuela. Durante meses han circulado noticias contradictorias sobre su encarcelamiento o arresto domiciliario.