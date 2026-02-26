Marco Rubio defiende la captura de Nicolás Maduro ante mandatarios del Caribe

Basseterre, St. Kitts y Nevis - El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió el miércoles la operación militar del gobierno del presidente Donald Trump para capturar al entonces mandatario venezolano Nicolás Maduro, y afirmó ante mandatarios caribeños -muchos de los cuales objetaron esa medida- que el país y la región están mejor a consecuencia de ello.

En su discurso ante los 15 jefes de Estado de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en St. Kitts y Nevis, Rubio restó importancia a las preocupaciones sobre la legalidad de la captura de Maduro el mes pasado planteadas por los vecinos de Venezuela y otros países.

“Independientemente de cómo algunos de ustedes puedan haberse sentido respecto a nuestras operaciones y nuestra política hacia Venezuela, les puedo decir esto, y se los diré sin ninguna disculpa ni aprensión: Venezuela está mejor hoy de lo que estaba hace ocho semanas”, declaró Rubio en una reunión a puerta cerrada, de acuerdo con una transcripción distribuida posteriormente por el Departamento de Estado.

Rubio añadió que, desde que Estados Unidos destronó a Maduro y tomó el sector petrolero de Venezuela, las autoridades interinas de la nación sudamericana han logrado avances “sustanciales” al hacer “cosas que hace ocho o nueve semanas habrían sido inimaginables”.

Los gobernantes de países del Caribe se reunieron para debatir asuntos apremiantes en una región a la que Trump ha apuntado con una reencarnación de la “doctrina Monroe” en el siglo XXI, con el objetivo de garantizar el predominio de Washington en el hemisferio occidental. El gobierno republicano ha declarado que implementa un enfoque más cercano a casa, aun cuando en Washington existe una creciente preocupación ante la posibilidad de un ataque militar estadounidense contra Irán.

Su viaje a la región se produjo mientras el gobierno de Cuba anunciaba que sus soldados mataron a cuatro personas a bordo de una lancha rápida registrada en Estados Unidos cuyos ocupantes dispararon contra guardias fronterizos cubanos en sus aguas territoriales.

“Baste decir que es muy inusual ver tiroteos en mar abierto como ese. No es algo que ocurra todos los días. Es algo que, francamente, no ha ocurrido con Cuba en mucho tiempo”, dijo Rubio a periodistas. Señaló que Estados Unidos está recabando su propia información y que “estaremos preparados para responder”.

Rubio minimiza el antagonismo al impulso regional de Estados Unidos

En sus comentarios al grupo, Rubio trató de restar importancia a cualquier intención antagónica en lo que Trump ha denominado la “doctrina Donroe”. El funcionario estadounidense añadió que el gobierno quiere fortalecer los lazos con la región tras la operación en Venezuela, y garantizar que cuestiones como el crimen y las oportunidades económicas se aborden de manera conjunta.

“Estoy muy feliz de formar parte de un gobierno que está dando prioridad al hemisferio occidental, luego de que prácticamente fue ignorado durante mucho tiempo”, subrayó Rubio. “Compartimos oportunidades comunes, y compartimos algunos desafíos comunes. Y eso es lo que esperamos enfrentar”.

Señaló que las organizaciones criminales transnacionales representan la mayor amenaza para el Caribe, y reconoció que muchos de estos grupos delictivos compran armas de Estados Unidos, un problema que, según dijo, está siendo abordado por las autoridades.

Rubio indicó también que Washington y el Caribe pueden trabajar juntos en el avance económico y en asuntos energéticos, especialmente porque muchos líderes en la cumbre de cuatro días tienen recursos energéticos que desean explorar. “Queremos ser su socio en ese sentido”, puntualizó.

Agregó que el gobierno estadounidense reconoce la necesidad de que haya elecciones imparciales y democráticas en Venezuela.

“Creemos que una Venezuela próspera y libre, gobernada por un gobierno legítimo que tenga en mente los intereses de su pueblo, también podría ser un socio y un activo extraordinario para muchos de los países representados aquí este día”, explicó.

Trump destaca la destitución de Maduro

En su discurso sobre el Estado de la Unión del martes, Trump dijo que el operativo que sacó a Maduro de Venezuela para llevarlo a Nueva York es “una victoria absolutamente colosal para la seguridad de Estados Unidos”.

Washington acumuló su mayor contingente naval en el mar Caribe en generaciones antes de la incursión del 3 de enero. Ahora eso ha sido superado por el despliegue de buques y aeronaves de combate estadounidenses en Oriente Medio, mientras el gobierno presiona a Irán para llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear.

En el Caribe, Trump intensificó sus tácticas agresivas para combatir el presunto contrabando de drogas con una serie de ataques contra lanchas con los que ha matado a más de 150 personas, y también aumentó su presión sobre Cuba. Los líderes regionales se han quejado de las exigencias del gobierno para que los países acepten a personas deportadas desde Estados Unidos y que provienen de terceros países, y para que enfríen sus relaciones con China.

Una líder regional que ha respaldado la intensificación de las acciones de Washington es la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, a quien Rubio agradeció por su apoyo público, informó el Departamento de Estado.

Persad-Bissessar dijo a los periodistas que su conversación con Rubio se centró en “Haití; hablamos de Cuba, por supuesto; hablamos de los compromisos con Venezuela y el camino a seguir”.

Se le preguntó si consideraba que los más recientes ataques militares estadounidenses en aguas del Caribe equivalen a ejecuciones extrajudiciales, y respondió: “No creo que lo sean, y si lo son, lo averiguaremos, pero nuestra asesoría jurídica dice que no lo son”.

Rubio sostuvo el miércoles una serie de reuniones bilaterales con jefes de gobierno, entre ellos los de San Cristóbal y Nieves, Haití, Jamaica y Guyana.

Los líderes caribeños hacen notar que el orden mundial está cambiando

Terrance Drew, primer ministro de St. Kitts y Nevis y presidente de la CARICOM, manifestó que la región “se encuentra en un momento decisivo” y que “el orden global está cambiando”.

Drew y otros líderes dijeron que la situación humanitaria en Cuba debe abordarse.

“Debe quedar claro que una crisis prolongada en Cuba no se mantendrá confinada a Cuba”, advirtió el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness . “Afectará la migración, la seguridad y la estabilidad económica en toda la cuenca del Caribe”.

Rubio comentó a periodistas que le dijo a los líderes de naciones del Caribe que el “statu quo de Cuba es inaceptable. Cuba necesita cambiar”.

“Lo que el pueblo cubano debería saber es esto: que si tienen hambre y están sufriendo, no es porque no estemos preparados para ayudarles. Lo estamos. Es que quienes se interponen en el camino para que los ayudemos es el régimen. Es su partido comunista”, alegó.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos flexibilizó ligeramente el miércoles las restricciones sobre la venta de petróleo venezolano a Cuba, que instituyó medidas de austeridad en las semanas posteriores a la incursión estadounidense en Venezuela.

