NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Le piden sancocho y le roban $500 a un hombre en Aibonito

El querellante relató que permitió que los asaltantes entraran a su casa mientras calentaba la comida

15 de febrero de 2026 - 9:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima resultó herida en una mano. (Archivo)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Dos hombres cometieron un robo en la madrugada de este domingo en Aibonito, luego de lograr acceso a la residencia de su víctima tras pedirle comida.

RELACIONADAS

La Policía informó que el robo se reportó a eso de la 1:59 a.m. en el barrio Algarrobo.

El querellante relató que estaba en su residencia cuando “se le acercaron dos hombres preguntándole si le quedaba sancocho”, de acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada.

“Éste (la víctima) le indicó que tenía que calentarlos, dándole acceso a estos (los asaltantes) al área de la cocina, donde uno de ellos, portando un arma blanca (cuchillo) le pide el dinero”, indicó la Policía.

El querellante se negó a entregar el dinero, lo que resultó en un forcejeo que le causó una herida en la mano derecha.

“Se informó que los hombres se apropiaron de $500.00 en efectivo y una cartera con documentos personales en su interior”, sostuvo la Policía.

El caso fue referido a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito para la investigación.

