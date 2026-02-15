Le piden sancocho y le roban $500 a un hombre en Aibonito
El querellante relató que permitió que los asaltantes entraran a su casa mientras calentaba la comida
15 de febrero de 2026 - 9:01 AM
15 de febrero de 2026 - 9:01 AM
Dos hombres cometieron un robo en la madrugada de este domingo en Aibonito, luego de lograr acceso a la residencia de su víctima tras pedirle comida.
La Policía informó que el robo se reportó a eso de la 1:59 a.m. en el barrio Algarrobo.
El querellante relató que estaba en su residencia cuando “se le acercaron dos hombres preguntándole si le quedaba sancocho”, de acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada.
“Éste (la víctima) le indicó que tenía que calentarlos, dándole acceso a estos (los asaltantes) al área de la cocina, donde uno de ellos, portando un arma blanca (cuchillo) le pide el dinero”, indicó la Policía.
El querellante se negó a entregar el dinero, lo que resultó en un forcejeo que le causó una herida en la mano derecha.
“Se informó que los hombres se apropiaron de $500.00 en efectivo y una cartera con documentos personales en su interior”, sostuvo la Policía.
El caso fue referido a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito para la investigación.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: