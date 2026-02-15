Le piden sancocho y le roban $500 a un hombre en Aibonito

Dos hombres cometieron un robo en la madrugada de este domingo en Aibonito, luego de lograr acceso a la residencia de su víctima tras pedirle comida.

La Policía informó que el robo se reportó a eso de la 1:59 a.m. en el barrio Algarrobo.

El querellante relató que estaba en su residencia cuando “se le acercaron dos hombres preguntándole si le quedaba sancocho”, de acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada.

“Éste (la víctima) le indicó que tenía que calentarlos, dándole acceso a estos (los asaltantes) al área de la cocina, donde uno de ellos, portando un arma blanca (cuchillo) le pide el dinero”, indicó la Policía.

El querellante se negó a entregar el dinero, lo que resultó en un forcejeo que le causó una herida en la mano derecha.

“Se informó que los hombres se apropiaron de $500.00 en efectivo y una cartera con documentos personales en su interior”, sostuvo la Policía.