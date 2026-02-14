Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan un presunto cráneo en el baño de una gasolinera en Moca

Los restos fueron localizados en un lavamanos por una empleada del lugar

14 de febrero de 2026 - 1:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente Robles del Distrito de Moca está investigando junto a la fiscal Diana Méndez. (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las autoridades investigan este sábado el hallazgo de un presunto cráneo en el baño de una gasolinera ubicada en la carretera 111, kilómetro 9.2, del barrio Voladora en Moca.

La agente Neysha Quiles, oficial de prensa de la Comandancia de Aguadilla de la Policía, indicó a El Nuevo Día que el hallazgo fue reportado a eso de las 10:48 a.m.

A esa hora, sostuvo Quiles, una empleada de la gasolinera Ultra Top Full encontró en un lavamanos del baño de los hombres lo que aparenta ser un cráneo.

“No se localizaron más huesos o restos en el lugar”, agregó la oficial.

El agente Robles del Distrito de Moca investiga los hechos junto a la fiscal Diana Méndez.

