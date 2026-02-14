Hallan un presunto cráneo en el baño de una gasolinera en Moca

Las autoridades investigan este sábado el hallazgo de un presunto cráneo en el baño de una gasolinera ubicada en la carretera 111, kilómetro 9.2, del barrio Voladora en Moca.

La agente Neysha Quiles, oficial de prensa de la Comandancia de Aguadilla de la Policía, indicó a El Nuevo Día que el hallazgo fue reportado a eso de las 10:48 a.m.

A esa hora, sostuvo Quiles, una empleada de la gasolinera Ultra Top Full encontró en un lavamanos del baño de los hombres lo que aparenta ser un cráneo.

“No se localizaron más huesos o restos en el lugar”, agregó la oficial.