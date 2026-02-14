Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Emboscada en Santurce: ocho personas vestidas de negro asaltan a un joven y su acompañante

Los individuos, mediante intimidación, les ordenaron entregar sus pertenencias

14 de febrero de 2026 - 9:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan lidera la pesquisa.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

Un joven de 25 años y su acompañante fueron víctimas de un robo luego de que ocho personas, vestidas de negro, los rodearan y los despojaran de sus pertenencias en los predios del negocio Alturas Rooftop, en Santurce.

Según el informe preliminar de la Policía, los hechos fueron reportados a eso de las 12:10 a.m. de este sábado en el establecimiento ubicado en la calle Ernesto Cerra 853.

De acuerdo con el querellante, los individuos, mediante intimidación, le ordenaron entregar sus pertenencias. Como resultado, los perjudicados fueron despojados de una billetera con tarjetas, identificaciones, documentos personales y $400 en efectivo.

Además, los sospechosos se apropiaron de dos relojes marca Invicta —uno en “stainless steel” y otro dorado con diamantes— y una cadena en “stainless steel” bañada en oro con un colgante en forma de estrella, prendas que no habían sido valoradas al momento del informe.

La Policía indicó que ambas víctimas resultaron ilesas, mientras que los sospechosos abandonaron el lugar tras cometer el robo.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan lidera la pesquisa.

Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora.
