Crimen en Canóvanas: víctima permanece como “John Doe” mientras continúa la investigación

La Policía de Puerto Rico se encuentra tras la pista de la identidad del hombre que fue asesinado a las 3:05 p.m. del viernes en la calle Mercurio Final, sector Usubar, del barrio La Central, en Canóvanas.

De acuerdo con el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el área. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre tendido en el suelo.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y figura como “John Doe”.

Las autoridades describieron al occiso como un hombre de tez blanca, de aproximadamente 190 libras de peso y cabello negro rizado. Al momento de los hechos vestía una camiseta blanca y un pantalón tipo jogger azul marino.

La investigación quedó en manos del agente Karl Mc Daniels Sánchez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en coordinación con el fiscal, Sergio Calzada.