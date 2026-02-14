Crimen en Canóvanas: víctima permanece como “John Doe” mientras continúa la investigación
La Policía ofreció una descripción para lograr identificar al hombre asesinado en la tarde de ayer en La Central
14 de febrero de 2026 - 9:00 AM
La Policía de Puerto Rico se encuentra tras la pista de la identidad del hombre que fue asesinado a las 3:05 p.m. del viernes en la calle Mercurio Final, sector Usubar, del barrio La Central, en Canóvanas.
De acuerdo con el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el área. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre tendido en el suelo.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y figura como “John Doe”.
Las autoridades describieron al occiso como un hombre de tez blanca, de aproximadamente 190 libras de peso y cabello negro rizado. Al momento de los hechos vestía una camiseta blanca y un pantalón tipo jogger azul marino.
La investigación quedó en manos del agente Karl Mc Daniels Sánchez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en coordinación con el fiscal, Sergio Calzada.
Las circunstancias que rodean el crimen continúan bajo pesquisa, mientras la Policía exhorta a cualquier persona que posea información que pueda ayudar a esclarecer el caso a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020.
