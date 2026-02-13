Balacera en Canóvanas termina con un hombre asesinado

Un hombre fue asesinado en la tarde de este viernes en la calle Mercurio Final, sector Usubar, del barrio La Central, en Canóvanas, informó la Policía.

Según el reporte preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos. Al llegar a la escena, los agentes hallaron a un hombre en el suelo.

Hasta el momento, el occiso no ha sido identificado y las circunstancias del crimen continúan bajo investigación.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en coordinación con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.