Balacera en Canóvanas termina con un hombre asesinado

El occiso no ha sido identificado

13 de febrero de 2026 - 3:57 PM

n la escena del crimen de Puerto Nuevo, se ocuparon 80 casquillos de bala calibre .40, 9 milímetros y .223.
Una imagen de archivo de una escena del crimen. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en la tarde de este viernes en la calle Mercurio Final, sector Usubar, del barrio La Central, en Canóvanas, informó la Policía.

Según el reporte preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos. Al llegar a la escena, los agentes hallaron a un hombre en el suelo.

Hasta el momento, el occiso no ha sido identificado y las circunstancias del crimen continúan bajo investigación.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en coordinación con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
