Reportan accidente fatal en la entrada de restaurante en Aguada
La llamada se recibió a las 8:57 a.m., a través del Sistema de Emergencia 9-1-1
13 de febrero de 2026 - 9:42 AM
Un accidente de tránsito de carácter fatal fue reportado en la mañana de este viernes en la entrada del restaurante The Riverside Castle, en el kilómetro 137.3 de la PR-2, jurisdicción de Aguada.
Según el informe preliminar de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el accidente.
Al momento, la Uniformada indicó que se desconocen más detalles sobre la colisión, en la que hay dos vehículos involucrados, así como la identidad de la persona fallecida.
Agentes de la Policía se dirigen a la escena.
